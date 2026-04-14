14 de abril de 2026 - 08:01

Sin baranda en zona de raudales: peligro latente en el arroyo Mburicaó sobre Artigas

Escena de la avenida Artigas con infraestructura en amarillo y bloques de concreto, rodeada de vegetación densa.
La avenida Artigas es criticada por la falta de barandales de protección en el puente sobre el arroyo Mburicaó.

El arroyo Mburicaó, a la altura del puente sobre la avenida Artigas, a pocos metros de Lombardo, continúa sin una barandilla de protección. La falta de infraestructura acorde genera un riesgo constante para quienes transitan por la zona, especialmente durante los días de lluvia.

A pesar de que en el puente del arroyo Mburicaó en Artigas fueron colocados algunos postes de hormigón, la obra nunca fue concluida. Actualmente, solo permanecen restos de un antiguo barandal de hierro, evidenciando el abandono municipal.

Cada tormenta que se registra convierte el lugar en un punto crítico, debido a que se forman intensos raudales que atraviesan la avenida, aumentando considerablemente el peligro de que personas sean arrastradas hacia el cauce del arroyo. El temor crece sobre todo debido a que se anuncian lluvias intensas para los próximos días.

Puente en construcción sobre arroyo Mburicaó, sin barandales, con vegetación densa y un vehículo al fondo.
La falta de barandales en el puente sobre el arroyo Mburicaó en la avenida Artigas genera preocupación por la seguridad vial.

La situación resulta aún más preocupante debido a la alta circulación de niños en la zona, quienes diariamente se desplazan hacia instituciones educativas cercanas.

Cabe recordar que en Paraguay ya se han registrado casos fatales de personas que cayeron a arroyos tras ser arrastradas por raudales intensos, lo que refuerza la urgencia de una intervención en este punto. El caso más reciente se registró en San Lorenzo, donde un pequeño de 12 años perdió la vida.

