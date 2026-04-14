Sin baranda en zona de raudales: peligro latente en el arroyo Mburicaó sobre Artigas

A pesar de que en el puente del arroyo Mburicaó en Artigas fueron colocados algunos postes de hormigón, la obra nunca fue concluida. Actualmente, solo permanecen restos de un antiguo barandal de hierro, evidenciando el abandono municipal.
Cada tormenta que se registra convierte el lugar en un punto crítico, debido a que se forman intensos raudales que atraviesan la avenida, aumentando considerablemente el peligro de que personas sean arrastradas hacia el cauce del arroyo. El temor crece sobre todo debido a que se anuncian lluvias intensas para los próximos días.
Lea más: Niño de cuatro años muere ahogado en el arroyo Mburicao de Asunción
La situación resulta aún más preocupante debido a la alta circulación de niños en la zona, quienes diariamente se desplazan hacia instituciones educativas cercanas.
Cabe recordar que en Paraguay ya se han registrado casos fatales de personas que cayeron a arroyos tras ser arrastradas por raudales intensos, lo que refuerza la urgencia de una intervención en este punto. El caso más reciente se registró en San Lorenzo, donde un pequeño de 12 años perdió la vida.
Lea más: Raudal y muertes en Luque: Peña culpa a “la inclemencia del tiempo”