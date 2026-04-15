Camiones recolectores en Asunción: concejal celebra suspensión de licitación y dice que proceso era “sospechoso”

Humberto Blasco, concejal del Partido Liberal Radical Auténtico, celebró que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) “les haya dado la razón” al suspender el proceso de compra directa de 11 camiones recolectores de basura, iniciado por el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC, y que habría demandado un gasto de casi G. 16.000 millones.

“Nos ha dado la razón en sentido de que este procedimiento era seriamente sospechoso; en el mejor de los casos, era un procedimiento opaco. Lo decíamos, porque se trata de un volumen tremendamente grande, 15.000, 16.000 millones guaraníes de contratación en forma directa sin pasar por el poder natural de control que es la Junta Municipal de Asunción, bajo el pretexto de urgencia”, expresó.

En ese sentido, recordó que actualmente la Municipalidad ya cuenta con un contrato abierto de alquiler de vehículos que se había aprobado con el mismo argumento de urgencia para reforzar la flota, mientras parte de los camiones permanecía en talleres por fallas mecánicas.

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En ese contexto, insistió en que destinar una fracción del dinero previsto para la compra suspendida habría permitido recuperar rápidamente la flota existente. Según su estimación, con menos del 10% del monto de G. 16.000 millones se podría reparar eficientemente el cien por ciento de los vehículos con problemas mecánicos.

“Con un décimo de ese monto que se estaba tratando de implementar en esta contratación, se podría ingresar el cien por ciento de los vehículos con problemas mecánicos y sacarlos a nuevo (...) Y eso es mucho más rápido que hacer un proceso de contratación, aún cuando sea por la vía directa”, dijo el edil.

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Concejal pide no heredar deudas a nueva administración

Blasco introdujo un componente político-administrativo: el calendario. A su juicio, faltando pocos meses para un cambio de gobierno municipal, contrataciones de este volumen deberían quedar para decisión de las nuevas autoridades electas.

En lugar de comprometer recursos en una compra de gran escala, planteó como ruta más razonable concentrarse en dejar operativos los camiones que ya existen y, de forma transitoria, ejecutar los contratos de alquiler que supuestamente fueron diseñados para cubrir el déficit de capacidad.

“Se tiran los problemas y se quiere apresurar la ejecución de contrataciones millonarias que no tendrían razón de ser, teniendo en cuenta que el proceso licitatorio ya se aproxima a la fecha de cambio de gobierno, lo que va a implicar heredar más cuentas, más deudas y dejarle sin recursos a la administración ingresante”, explicó.

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Suspensión de licitación tras protestas

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas dio trámite a la suspensión del proceso de compra directa de 11 camiones recolectores de basura, tras la apertura de una protesta formal por parte de la firma Rieder y CIA. SACI contra el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Antes de este avance, la DNCP había rechazado al menos tres solicitudes presentadas anteriormente, alegando errores de forma y plazos vencidos.

En la documentación encontrada en el portal de la DNCP se evidencian cuestionamientos sobre un posible direccionamiento del proceso.

La observación dice textualmente: “En el Pliego de Bases y Condiciones se establecen especificaciones que podrían encontrarse dirigidas a una marca. Favor justificar suficientemente la existencia de varias marcas que cumplan con las especificaciones técnicas o la necesidad técnica de mantener las especificaciones técnicas bajo exclusiva responsabilidad de la convocante”.