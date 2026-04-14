Asunción: DNCP suspende polémica compra de recolectores de basura de Luis Bello

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolvió ayer, lunes, la suspensión del proceso para la adquisición de 11 camiones recolectores compactadores de basura impulsado por el intendente, Luis Bello (ANR-HC). La polémica intención de compra directa, con ID 482.149, había sido cuestionada por concejales de la oposición, por haber “puenteado” a la Junta Municipal, de forma injustificada. Esta decisión de la DNCP paraliza una operación de casi G. 16.000 millones.

La medida surge tras la apertura de una protesta formal por parte de la firma Rieder y CIA. SACI contra el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Antes de este avance, la DNCP había rechazado al menos tres solicitudes presentadas anteriormente, alegando errores de forma y plazos vencidos.

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Las solicitudes de las firmas Diesa SA y la misma Rieder sufrieron rechazos in limine de sus protestas entre el 7 y el 9 de abril, por falta de acreditación de personería. Incluso se argumentó que las presentaciones fueron extemporáneas según el reglamento.

Ayer, mediante la Resolución N° 1012/26, la DNCP decidió finalmente “ordenar la apertura del procedimiento de la protesta contra el Pliego de Bases y Condiciones” y, consecuentemente, la “suspensión de la continuidad del procedimiento de contratación”. Asimismo, se dispuso la acumulación de las anteriores solicitudes.

Suspenden compra de recolectores: ¿posible direccionamiento?

En la documentación encontrada en el portal de la DNCP se evidencian cuestionamientos sobre un posible direccionamiento del proceso. El 9 de abril, en una nota dirigida a Agustín Encina, titular de la DNCP, la Dirección de Adquisiciones de la comuna responde a una observación hecha a la Adenda N° 2 del PBC.

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La observación dice textualmente: “En el Pliego de Bases y Condiciones se establecen especificaciones que podrían encontrarse dirigidas a una marca. Favor justificar suficientemente la existencia de varias marcas que cumplan con las especificaciones técnicas o la necesidad técnica de mantener las especificaciones técnicas bajo exclusiva responsabilidad de la Convocante”.

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En el apartado de consultas de eventuales oferentes, en el portal de la DNCP, se observa que el 6 de abril, se consultó respecto al requisito de la experiencia requerida, señalando que “podría restringir la participación, favoreciendo de manera indirecta a un único oferente, en detrimento de otros potenciales proveedores”. La consulta señala que esto se debe a que “en los últimos años no se han realizado convocatorias para la provisión de equipos de similares características”.

La comuna se limitó a responder que: “La exigencia de experiencia en provisión de camiones compactadores de residuos responde a la necesidad de asegurar que los oferentes cuenten con antecedentes directamente vinculados a la naturaleza técnica del bien requerido, conforme a los criterios de pertinencia y proporcionalidad”.

Qué dice la DNCP

Consultado al respecto de la suspensión, Agustín Encina, director de la DNCP respondió: “Se presentó una protesta y ahora está suspendido (el proceso) hasta que la Municipalidad conteste. Una vez contestado nosotros sacamos resolución resolviendo el caso”.

Polémica compra

Bajo el argumento de una supuesta “urgencia impostergable” para evitar el colapso del servicio de limpieza, la gestión de Bello intentó “puentear” la autorización de la Junta Municipal para la compra de 11 camiones recolectores de basura.

La inversión estimada asciende a G. 15.858 millones. El lote incluye siete camiones de eje sencillo y cuatro de doble eje para la Dirección de Servicios Urbanos de la capital. La compra se pretende realizar mientras se mantienen vigentes contratos de alquiler de vehículos privados.

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El concejal Humberto Blasco (PLRA) había calificado el proceso de compra directa como una modalidad de contratación opaca que elude los controles legislativos normales. Blasco había insistido en que el municipio ya cuenta con contratos abiertos de alquiler. El objetivo de estos últimos era justamente reforzar la flota de vehículos.