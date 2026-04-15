Intensa lluvia agrava el aislamiento en San Pedro

Aunque las precipitaciones favorecen al sector productivo, las consecuencias en infraestructura vial son severas, con caminos de tierra inundados y rutas pavimentadas convertidas en verdaderas trampas por los baches cubiertos de agua. Incluso en San Pedro de Ycuamandyyú se reportan calles y viviendas afectadas.

Los reclamos ciudadanos persisten sin respuesta efectiva, mientras municipios y Gobernación se ven sobrepasados y el MOPC solo anuncia promesas de intervención “próxima”. La situación incrementa los riesgos y los accidentes.

Pese a declaraciones de emergencia vial, las medidas no se concretan y quedan en anuncios, mientras autoridades continúan prometiendo mejoras sin plazos definidos. La crisis se profundiza.

El deterioro de los caminos también impacta en educación y salud, dificultando el acceso a escuelas y centros asistenciales, especialmente en zonas rurales. La población debe ingeniarse para enfrentar urgencias.

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Ciudadanos anuncian asueto comunitario

Pobladores de la colonia Andrés Barbero convocan a “decretar” asueto comunitario este lunes 20 de abril y paralizar las clases, como medida de presión ante el abandono en infraestructura vial. Preparan además una movilización para exigir la pavimentación de un tramo clave.

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Ante la falta de respuestas, en asamblea resolvieron endurecer las medidas y visibilizar la problemática mediante acciones concretas. La protesta apunta a exponer la crisis que afecta a la comunidad.

El tramo de 17 kilómetros que conecta con la ruta PY11, en Naranjaty, permanece intransitable pese a reiterados reclamos.

Como forma de protesta, padres y alumnos trabajarán en puntos críticos del camino durante la jornada, paralizando las actividades educativas y trasladando el reclamo a la práctica. No descartan bloqueos de ruta.

Los pobladores advierten que la paciencia se agotó y no descartan radicalizar las medidas si no hay soluciones. La movilización se presenta como último recurso.

Otros puntos críticos incluyen tramos entre San Pedro de Ycuamandyyú y Piri Pucú, además de la ruta PY08, donde persisten peligros pese a reparaciones parciales. La crisis vial es generalizada.