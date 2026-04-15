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15 de abril de 2026 - 13:26

Vacunación de invierno: ¿Cómo recibir las dosis en el Hospital de Clínicas?

Dosis contra el Neumococo para adultos de 60 años en adelante.
Dosis contra el Neumococo para adultos de 60 años en adelante. ARCENIO ACUÑA

El Hospital de Clínicas impulsa la Campaña Nacional de Vacunación bajo el lema “Protección en cada dosis”. La iniciativa, dirigida a personal sanitario, niños, embarazadas y pacientes crónicos, ofrece biológicos contra influenza, neumococo, virus sincitial y dengue. En la nota te contamos cómo acceder a las vacunas.

Por Nadia Cano

Bajo el lema “Por nuestra salud y la de quienes cuidamos”, el Hospital de Clínicas anunció que se une a la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno que inició el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) para proteger a los sectores más vulnerables.

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La campaña del Hospital de Clínicas está dirigida de manera prioritaria a cuatro grupos fundamentales: el personal sanitario, la población pediátrica, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM-UNA) enfatizan que la vacunación es un acto de responsabilidad compartida, incentivando especialmente a los profesionales de blanco a dar el ejemplo para mantener la seguridad en el ámbito laboral.

Vacunas disponibles y requisitos

El hospital cuenta con un stock diverso de dosis adaptadas a cada necesidad:

  • Contra la Influenza: Se dispone de la vacuna antigripal convencional para niños desde los 3 años hasta adultos de 49 años. Para los mayores de 50 años, se aplica la dosis Adyuvantada, diseñada específicamente para este rango etario.
  • Protección Neumocócica: La vacuna Pneumo 23 o Neumovalente está disponible para personas de 60 años en adelante que no hayan recibido una dosis en los últimos cinco años.
  • Virus Sincitial Respiratorio (VSR): Se administra el Niservimab para bebés nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, así como para menores de 24 meses con condiciones médicas específicas.
  • Dengue: También se encuentra disponible la inmunización contra el dengue para la población comprendida entre los 6 y 39 años.

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Espacios de atención y horarios

Para asegurar una cobertura eficiente, se han habilitado tres puntos estratégicos dentro del predio:

Unidad Pediátrica Ambulatoria (UPA): Atiende de lunes a viernes en dos turnos, de 07:00 a 12:00 y 12:30 a 16:00, y los sábados de 07:00 a 11:30.

Torre de Consultorios (Adultos): La Unidad Ambulatoria de Adultos recibe a los interesados de lunes a viernes, exclusivamente en el turno mañana, de 07:00 a 12:00.

Área de Ginecología: Este punto es clave para las embarazadas y su grupo familiar. El horario es de lunes a viernes de 08:30 a 16:00, y los sábados de 07:00 a 11:30.

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Desde el Hospital de Clínicas se recuerda a la ciudadanía la importancia de acudir con la cédula de identidad y libreta de vacunación del niño.