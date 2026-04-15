Vacunación de invierno: ¿Cómo recibir las dosis en el Hospital de Clínicas?

Bajo el lema “Por nuestra salud y la de quienes cuidamos”, el Hospital de Clínicas anunció que se une a la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno que inició el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) para proteger a los sectores más vulnerables.

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La campaña del Hospital de Clínicas está dirigida de manera prioritaria a cuatro grupos fundamentales: el personal sanitario, la población pediátrica, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM-UNA) enfatizan que la vacunación es un acto de responsabilidad compartida, incentivando especialmente a los profesionales de blanco a dar el ejemplo para mantener la seguridad en el ámbito laboral.

Vacunas disponibles y requisitos

El hospital cuenta con un stock diverso de dosis adaptadas a cada necesidad:

Contra la Influenza: Se dispone de la vacuna antigripal convencional para niños desde los 3 años hasta adultos de 49 años. Para los mayores de 50 años, se aplica la dosis Adyuvantada , diseñada específicamente para este rango etario.

Protección Neumocócica: La vacuna Pneumo 23 o Neumovalente está disponible para personas de 60 años en adelante que no hayan recibido una dosis en los últimos cinco años.

Virus Sincitial Respiratorio (VSR): Se administra el Niservimab para bebés nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, así como para menores de 24 meses con condiciones médicas específicas.

Dengue: También se encuentra disponible la inmunización contra el dengue para la población comprendida entre los 6 y 39 años.

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Espacios de atención y horarios

Para asegurar una cobertura eficiente, se han habilitado tres puntos estratégicos dentro del predio:

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Unidad Pediátrica Ambulatoria (UPA): Atiende de lunes a viernes en dos turnos, de 07:00 a 12:00 y 12:30 a 16:00, y los sábados de 07:00 a 11:30.

Torre de Consultorios (Adultos): La Unidad Ambulatoria de Adultos recibe a los interesados de lunes a viernes, exclusivamente en el turno mañana, de 07:00 a 12:00.

Área de Ginecología: Este punto es clave para las embarazadas y su grupo familiar. El horario es de lunes a viernes de 08:30 a 16:00, y los sábados de 07:00 a 11:30.

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Desde el Hospital de Clínicas se recuerda a la ciudadanía la importancia de acudir con la cédula de identidad y libreta de vacunación del niño.