Vecinos denuncian “trampas mortales” por obras inconclusas en Capiatá

Los pobladores señalan que los trabajos de apertura de canaletas para un supuesto sistema de desagüe pluvial comenzaron hace aproximadamente ocho meses, pero las obras fueron abandonadas.

Según los vecinos, la obra debía incluir entubamiento en un plazo de seis meses, promesa que —afirman— no se cumplió hasta la fecha.

Zanjas profundas y riesgo constante en la zona

La situación actual dejó extensas zanjas abiertas frente a varias viviendas, lo que obliga a los habitantes a extremar cuidados para salir o ingresar a sus hogares.

Los vecinos advierten que el sector se ha convertido en una zona peligrosa, especialmente por el avance del deterioro, el crecimiento de malezas y el desmoronamiento progresivo de la tierra.

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“Se quedó en el oparei”

Una de las vecinas, Milena Giménez, manifestó su preocupación por la falta de respuesta municipal.

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“Este julio ya va a ser un año en esta situación. Vinieron a cavar y dejaron así mismo. Se quedó en el oparei”, expresó.

La pobladora afirmó además que, pese a reiterados reclamos, no han recibido soluciones concretas por parte de la administración local.

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Dificultades para el tránsito

Los habitantes aseguran que el acceso a las viviendas se volvió complicado, obligando incluso a dejar vehículos en casas vecinas debido a la imposibilidad de ingreso.

A esto se suma la falta de iluminación en la zona, lo que incrementa la sensación de inseguridad durante la noche.

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Temor ante lluvias y raudales

Con la proximidad de nuevas precipitaciones, los vecinos temen que la situación empeore.

Advierten que durante las lluvias el agua rebosa las zanjas y se generan raudales peligrosos, donde ya se han registrado vehículos atrapados y caídas de personas, especialmente niños.

Pedido de intervención urgente

La comunidad reclama una respuesta inmediata de la Municipalidad de Capiatá para la culminación de las obras y la mitigación de los riesgos actuales.

Sostienen que la falta de intervención mantiene en peligro permanente a las familias del barrio.