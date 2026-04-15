Video: chofer de seguridad privada atropelló a un hombre y huyó del lugar

El hecho ocurrido, en la ciudad de Limpio en el barrio San Francisco, se viralizó en las redes sociales. En el vídeo se puede observar que un vehículo de seguridad privada embiste contra el hombre sentado en la vía pública. Minutos después se observa al chofer descender del rodado, pero antes de auxiliar a la víctima, se dirige a verificar la parte trasera de la camioneta. Luego de percatarse que debajo del vehículo estaba una persona pidiendo auxilio, retrocede el vehículo y abandona el lugar.

Lea más: Menor al volante chocó contra columna y árbol en Ñemby

La situación causó conmoción porque no se supo el contexto de lo que había ocurrido. Sin embargo, horas después, la Policía Nacional confirmó que el hecho se registró en el barrio San Francisco de la ciudad de Limpio, alrededor de las 04:20 de la madrugada de este miércoles, según el informe de la Comisaría 9ª Central.

Lea más: Tres jóvenes motociclistas mueren en accidente de tránsito con un bus en Capiatá

Los agentes policiales investigaron el hecho, y acudieron hasta el hospital local, sin encontrar registros del ingreso de la víctima. Luego, tras recorrer la zona del hecho, lograron ubicar a familiares del afectado, identificado como Heriberto A. E. (56), quien, según indicaron, padece problemas de salud mental.

Lea más: Video: estudiante de la UNA fallece atropellada sobre ruta PY02 en San Lorenzo

La víctima, según refiere el informa de la policía, presentaba lesiones visibles, principalmente en la espalda y la cabeza, por lo que fue trasladado posteriormente a un centro asistencial para su atención.

Lea más: Dos muertos tras choque de ambulancia y camioneta en Canindeyú

La versión del chofer

Por su parte, el conductor del vehículo, identificado como Carlos Marcial Sánchez Benítez (59), quien se desempeña como guardia de seguridad, se presentó ante la comisaría para brindar su versión de lo ocurrido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: cuádruple choque en Ñacunday deja un motociclista muerto y varios heridos

El supuesto victimario alegó que la víctima se encontraba tendida en el empedrado y que, tras descender de la camioneta, habría sido abordado por dos personas con supuestas intenciones de asalto, motivo por el cual decidió abandonar el lugar.

Lea más: Aparatoso vuelco con suerte en medio del temporal en Luque

El caso quedó a cargo de la fiscala Nadia Millán, quien investigará las circunstancias del hecho, y las eventuales responsabilidades.