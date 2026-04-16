Electores de Ayolas pueden practicar con urnas electrónicas antes de las internas del 7 de junio

Desde la oficina de la Justicia Electoral señalaron que las máquinas de votación están habilitadas para que las personas puedan acercarse a interactuar con las mismas. En otros casos, se puede solicitar vía formulario que se puedan llevar a un lugar establecido donde los interesados también puedan practicar con confianza, ya que es algo que les va a servir el día de las elecciones.

Lea más: Sector pesquero de Ayolas espera asistencia alimenticia pendiente y reclama limpieza urgente del río Paraná a Yacyretá

En la oficina del TSJE en Ayolas no manejan el padrón partidario, ya que solamente serán observadores y apoyo logístico en el día de las elecciones, según funcionarios asignados al distrito. Pero sí tienen la información de que el Partido Colorado tiene 9.999 habilitados para votar.

Es por ello por lo que se prevé habilitar 30 mesas de votación en la Escuela Básica 1.915 Agustín Pío Barrios de las Mil Viviendas. En comparación con el PLRA, la ANR solamente elige candidatos a intendentes y concejales municipales.

En el local de la Justicia Electoral se habilitarán cuatro mesas para que los afiliados a los partidos Yo Creo, Participación Ciudadana, Patria Querida y Unace puedan legalizar a sus candidatos.

Alexio González Torres, del PLRA, señaló que se acercan las internas y los partidos están en movimiento electoral. El PLRA tendrá como local de votación el Colegio Nacional Bernardino Caballero, donde estarán habilitadas 10 mesas para aproximadamente 3.500 electores afiliados a esta nucleación política.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta ocasión, el elector liberal tiene que elegir a los candidatos a cargos municipales y también a los aspirantes a cargos directivos del PLRA.

Lea más: Jubilados de Yacyretá denuncian millonaria deuda por salarios complementarios impagos