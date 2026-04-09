Ausencias de tres miembros generaron “pirevai” en el JEM

La sesión ordinaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) se llevó a cabo este jueves con la participación de solo cinco de sus miembros, entre ellos su presidenta Alicia Pucheta, el ministro de la Corte y vicepresidente 1° Manuel Ramírez, el ministro de la Corte y vicepresidente 2° César Garay, así como el diputado Diego Candia y el senador Mario Varela.

En ese contexto, las ausencias del consejero Enrique Berni, el senador Derlis Maidana y el diputado Alejandro Aguilera imposibilitaron al Jurado la toma de decisiones en el curso de los procesos que se tramitan ahí. Si bien fueron justificadas, esta situación generó el “pirevai” (mal humor, en guaraní) que se notó durante la sesión del JEM, según informaron fuentes.

Lea más: Jurado de Enjuiciamiento define líneas de investigación en el caso Hernán Rivas

En el caso de Enrique Berni, su ausencia fue justificada por “compromisos asumidos con anterioridad”; en el caso de Maidana, por un viaje como representante del Mercosur al reino de Marruecos, y Aguilera se ausentó por coincidencia con una actividad parlamentaria en el departamento de Guairá.

Si bien la Ley N° 6814/2021 que rige los procedimientos del órgano juzgador de magistrados, fiscales y defensores públicos habilita al mismo para sesionar con solo cinco de sus integrantes, le priva de la posibilidad de dictar sentencias definitivas en causas que ahí se tramitan, pues para ello necesita contar con la participación de al menos seis de los ocho integrantes.

Lea más: JEM pide a Derecho UNA informe sobre postulación irregular de una jueza

Tratamiento de causa quedó postergada

La ausencia de tres de los ocho miembros del Jurado imposibilitó emitir una resolución en relación con una causa relacionada a la actuación de la jueza penal de Garantías de Paraguarí Digna Ocampos Gómez, cuyos antecedentes fueron puestos a conocimiento el pasado 12 de febrero de 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dicho caso fue expuesto a base de una publicación de nuestro diario que llevaba por título: Liberan en tiempo récord a supuesta “reina del abigeato”.

Lea más: Alicia Pucheta resalta “cero prescripción” de causas en el JEM

Debido a la falta de quorum necesario -de seis miembros participantes- los integrantes de la sesión resolvieron posponer el tratamiento del caso y la toma de decisión al respecto, para el próximo jueves 16 de abril. A pedido de la presidenta del JEM, Alicia Pucheta, este punto se integra al orden del día de la citada fecha.

También se pospuso para otra sesión el estudio del recurso jerárquico en la Causa N° 07/2.025 caratulada: “JUAN VERA s/ sumario administrativo”.