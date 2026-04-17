Parientes del senador Hernán Rivas continúan en el JEM

El legislador Hernán David Rivas Román integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) entre los años 2020, cuando fue designado el 9 de junio como representante de la Cámara de Diputados, y en el 2023 tras ser designado como representante, esta vez, de la Cámara de Senadores, el 6 de julio de ese año.

El 10 de julio de ese año fue electo presidente, pero el 1 de agosto renunció a la presidencia.

En el primer periodo Hernán Rivas formó parte de un órgano encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos sin ser abogado, pues recién obtuvo su matrícula de profesional al jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 7 de julio de 2021.

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También durante ese mismo periodo, que representó a la Cámara Baja ante el órgano extrapoder, logró el nombramiento de su cuñada Andrea Jazmín Escobar Franco, quien es licenciada en administración de empresas. Esta mujer estuvo como contratada en la Justicia Electoral entre enero de 2019 y enero de 2022.

Andrea Escobar Franco, hermana de Elena Escobar Franco, esposa de Hernán Rivas, pasó a integrar la nómina de funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), desde el mes de marzo del año 2022, con un salario de G. 14.400.000.

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Esa remuneración, con bonificaciones incluidas, llegó a trepar a G. 18.597.339 y actualmente percibe una remuneración de G. 13.200.000 en el área de Gestión Administrativa, de acuerdo con los datos publicados en el portal de datos abiertos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Primos de Rivas también entraron al JEM

Otro que pasó a formar parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), mediante Hernán Rivas, es su primo Óscar Javier Lezcano Román, quien entre los años 2013 y hasta febrero de 2015 fue funcionario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como auxiliar judicial, cargo por el que percibió como contratado la suma de G. 2.200.000.

De acuerdo con el portal de Datos Abiertos del MEF, Óscar Lezcano Román ingresó al JEM en el año 2021, como contratado en el cargo de asistente técnico administrativo y un salario de G. 4.000.000. En esta condición estuvo hasta el mes de junio de 2022 y, a partir de julio del 2023 ya figuró como permanente con un sueldo de G. 4.800.000, que con bonificaciones ascendía a más de G. 6.200.000.

En marzo de 2023, pasó a la categoría de Técnico con un sueldo de G. 7.000.000 y en septiembre del mismo año ya como jefe de Departamento pasó a percibir un salario de G. 10.500.000 que junto con las bonificaciones alcanzaba un monto de G. 13.650.000. Hasta hoy día continúa en la institución con el mismo cargo.

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Otro primo de Hernán Rivas es José Enrique Lezcano Román, un bachiller y hermano de Óscar Javier. El mismo fue funcionario de la Justicia Electoral desde el mes de abril del año 2019, en calidad de contratado, donde percibió un salario de G. 2.192.839. Cumplió funciones en esta institución hasta diciembre de 2021, según el portal del MEF.

Sin embargo, a partir del mes de julio de 2022 pasó a integrar la nómina del JEM, como auxiliar administrativo y en carácter de jornalero percibiendo la suma de G. 4.000.000. Estuvo como contratado hasta febrero de 2023 y a partir de marzo ya fue funcionario permanente de la institución pasando a percibir un sueldo de G. 4.800.000 y con bonificaciones ascendía a G. 6.200.000.

Desde abril de 2024, José Enrique Lezcano Román fue comisionado a la Entidad Binacional Itaipú para cumplir servicios.

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Otro cuñado de Hernán Rivas en órgano juzgador de magistrados

Se trata de Juan Arnaldo Escobar Franco, cuñado de Hernán Rivas y hermano de Elena Escobar, esposa del legislador. El mismo es abogado egresado en el año 2020 de la Universidad Privada del Guairá, según la página de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Juan Escobar Franco, según consta en el portal del MEF, fue nombrado como funcionario del JEM en julio de 2023 con un salario de G. 12.000.000 y, desde septiembre de ese año, pasó a ocupar un cargo de director dentro de la institución con un salario de G. 15.000.000 neto y una suma en bruto de poco más de G. 24.000.000.

Desde mayo de 2025, Escobar dejó de percibir bonificaciones y gastos de representación, por lo que solamente cobra la suma de G. 15.000.000 correspondientes a su sueldo.