Docentes amenazan con movilización masiva que afectaría desarrollo de clases

Miembros de sindicatos docentes tenían previsto movilizarse este sábado a las 09:00 en Asunción y en varios puntos del país, en reclamo de mejoras en el sistema de salud del Instituto de Previsión Social (IPS).

Silvio Piris, titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), señaló que exigen mejor atención en el IPS, provisión inmediata y constante de medicamentos, insumos básicos y acceso a estudios médicos. Además, piden la contratación de más profesionales especialistas.

A estos reclamos se suman denuncias sobre la precariedad en la infraestructura hospitalaria, presunta corrupción y despilfarro de recursos mediante licitaciones.

Uno de los principales pedidos del sector es la renuncia o destitución del presidente del IPS, Jorge Brítez, a quien responsabilizan por la “pésima gestión” de la institución.

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Gobierno bajo presión ante crisis del IPS

Contó que previo a la jornada de protesta, se reunieron con autoridades del IPS que prometieron soluciones a sus reclamos, pero de igual forma decidieron movilizarse este sábado.

“La idea es que el presidente (Santiago Peña) tome cartas en el asunto. Nunca tuvimos una crisis como esta en IPS”, dijo.

Advierten sobre protesta que afectaría clases

Piris adelantó que si no hoy Brítez no les recibe para escuchar los reclamos y el presidente Santiago Peña tampoco actúa, no descartó una nueva y gran movilización dentro de dos a tres semanas.

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Advirtió que dicha protesta ya será masiva, se realizará en una jornada laboral que afectará al desarrollo de clases y al programa estrella del Gobierno: “Hambre cero”.

Según datos del gremio, el sector docente está compuesto por unos 82.000 activos, 40.000 jubilados y cerca de 20.000 del ámbito universitario. En conjunto, aportan aproximadamente 80 millones de dólares al IPS, equivalente al 5,5% del salario de cada docente, destinado exclusivamente a servicios de salud.