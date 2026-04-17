¿Por qué protestan los docentes frente a IPS, este sábado?

Sindicatos de docentes protestarán este sábado, a partir de las 9:00, para exigir la destitución de Jorge Brítez, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), ante los miles de reclamos de asegurados por las falencias en la previsional. Hasta ahora, pese a las innúmeras denuncias y falencias, el presidente de la República, Santiago Peña, lo mantiene en el cargo.

Bajo el lema “Salvemos al IPS”, los gremios realizarán una protesta principal en Asunción, frente a la Caja Central del Instituto, en las calles Constitución y Herrera. La manifestación se replicará en ciudades de los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Guairá y Caaguazú.

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), explicó que el principal reclamo de los maestros es la salida de Jorge Brítez, presidente de la previsional, quien soporta numerosos reclamos en su gestión.

“Tenemos hasta denuncias de presunto despilfarro de los recursos. Por ejemplo, según vemos en publicaciones, una licitación para el lavado y planchado de sábanas tiene un precio de G. 300.000 por unidad, cuando a un precio mucho menor ya se puede adquirir una”, afirmó el gremialista.

Más reclamos de los docentes al IPS

Silvio Piris explicó que, uno de los pedidos para una eventual nueva administración en la previsional, es solucionar la falta de medicamentos y también la ausencia de insumos básicos, como guantes o jeringas, que deben utilizarse en urgencias.

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“Tenemos datos de que en un 70% de los casos, los estudios clínicos, como tomografías, deben hacerse fuera de los hospitales del IPS, en clínicas subsidiadas. Por otro lado podemos mencionar la escases de personal de blanco en algunos sitios, prácticamente no tenemos especialistas en varias áreas, sobre todo en el interior”, remarcó.

También expresó que existe un llamado para servicios de jardinería por US$ 6,8 millones que cuestionan, no porque no sea necesario, sino por la necesidad acuciante de trabajadores y asegurados por una buena cobertura en todos los locales.

“Lo más grave, podríamos decir, son los casos de negligencia. Por un lado, un caso que lleva más tiempo es el del señor a quien habrían amputado una pierna equivocada“, indicó el dirigente, recordando a don Ramón Samudio, que finalmente falleció este mes, mientras enfrentaba un cáncer de pulmón y entre reclamos de injusticias por parte de la familia.

El caso más reciente, de una supuesta negligencia médica, ocurrió a fines de marzo, en el hospital Ingavi del IPS, donde a una paciente con cáncer, le extirparon la mama equivocada. La familia hizo la denuncia en la Fiscalía, que sigue el proceso investigativo.

Piden que Jorge Brítez, titular del IPS “dé la cara”

“Nosotros pedimos una audiencia con Jorge Brítez, que dé la cara ante las numerosas denuncias que hay en el IPS. Esperamos que nos recibe y que ofrezcan soluciones concretas a los pedidos”, agregó Silvio Piris. En el caso de no ser recibidos este sábado, plantearán otras medidas de fuerza próximamente, según indicaron los representantes de sindicatos de educadores.

La UNJPY - Unión Nacional de Jubilados, también se suma a la movilización de los docentes. “El reclamo de los docentes públicos concuerda con los históricos reclamos del sector Jubilados, que desde el 2021 venimos advirtiendo la situación deficitaria del Seguro de Salud, exigiendo reformas estructurales, la eliminación de la injerencia político-partidaria y cambios reales en beneficio de los aportantes y asegurados”, dice el dirigente Pedro Halley en la convocatoria publicada en redes.

“Los jubilados, hastiados de la peor atención médica en la historia de la previsional, exigimos al Gobierno dejar de utilizar al IPS como caja chica y agencia de empleo del sector político gobernante”, añade el texto de la convocatoria.