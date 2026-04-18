Docentes y asegurados del IPS se movilizan en Villarrica por falta de medicamentos y mala atención

Un grupo de docentes organizados y asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) llevó adelante una movilización en la mañana de este sábado frente al Hospital Regional de la previsional en esta ciudad, en coincidencia con protestas similares realizadas en distintos puntos del país.

La concentración reunió a trabajadores activos, jubilados y representantes sindicales del departamento del Guairá, quienes expresaron su descontento ante las deficiencias en el sistema de salud administrado por la institución.

Durante la jornada, los manifestantes exhibieron carteles y realizaron proclamas en las que denunciaron el deterioro de los servicios, especialmente en lo relacionado al acceso a medicamentos y la calidad de la atención médica

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Los participantes señalaron que, pese a cumplir con sus aportes mensuales durante años, no reciben una cobertura acorde a sus necesidades, lo que consideran una vulneración de sus derechos como asegurados.

En ese contexto, integrantes de la intersindical de trabajadores del Guairá presentaron un pronunciamiento en el que detallan una serie de exigencias dirigidas a las autoridades del IPS.

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Entre los principales reclamos figura el fin del desabastecimiento de medicamentos e insumos básicos, así como la reposición urgente de fármacos destinados a pacientes con enfermedades crónicas y oncológicas.

Asimismo, exigieron mejoras en la atención médica, con una reducción de los tiempos de espera para acceder a consultas especializadas, estudios y cirugías programadas.

Otro punto destacado en el documento es el pedido de mayor transparencia en la administración de los recursos, además de poner fin a lo que califican como injerencia política dentro de la institución.

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Los manifestantes también denunciaron situaciones de maltrato hacia los usuarios en ventanillas y consultorios, reclamando un trato más humano y digno, en especial para adultos mayores.

En el pronunciamiento, los firmantes solicitaron además la salida del presidente del IPS, Jorge Brítez, a quien atribuyen hechos de corrupción, desidia administrativa y malos manejos dentro de la previsional.

Advirtieron que la paciencia de los aportantes se encuentra al límite y no descartaron la realización de nuevas medidas de fuerza en caso de no obtener respuestas concretas por parte de las autoridades.

La movilización en Villarrica se desarrolló en simultáneo con otras protestas en el país, como parte de una jornada nacional que busca visibilizar la crisis estructural que atraviesa el IPS.