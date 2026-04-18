Docentes y asegurados dan tregua al IPS, pero mantienen pedido de renuncia de Jorge Brítez

Más de 200 docentes de escuelas públicas, asegurados y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) protestaron esta mañana frente a la Caja Central de la previsional, exigiendo la salida de su presidente, Jorge Brítez, y de todo el consejo directivo.

Los representantes de gremios y asociaciones indicaron que por la negligencia y falta de voluntad en la gestión de Brítez, decenas de medicamentos e insumos básicos en hospitales y puestos de salud del Instituto están en falta. Según datos brindados por la entidad, existe una lista de 62 fármacos con stock cero.

Luego de una hora de protesta, el presidente del IPS recibió a representantes de docentes y asegurados, pero no así a los miembros de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, cuyo representante principal es Pedro Halley. Los jubilados lamentaron esta situación e incluso denunciaron que sus dirigentes fueron agredidos por efectivos policíales cuando quisieron ingresar al edificio de la Caja Central.

“En primer lugar, lo que se acordó fue la instalación de una mesa técnica para lograr que el Estado cumpla una deuda histórica. Según lo que comentó el presidente y la jefa administrativa del IPS, son US$ 630 millones que el Estado adeuda en concepto del 2.5% que debe dar como patronal", manifestó Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP),tras la reunión con Jorge Brítez.

Dieron “tregua” al presidente del IPS

Silvio Piris afirmó que en la reunión advirtieron igualmente sobre una “tregua” de 30 días al IPS, que se inicia con la instalación de una mesa técnica entre las partes, a partir del mes de mayo.

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“En tres semanas tienen que estar disponibles todos los 62 medicamentos que ahora están en stock cero, en todos los hospitales o centros del IPS. Luego, ya trabajar para que en el presupuesto general de la Nación se incorpore, de manera gradual, ese 2,5% faltante como patronal”, remarcó.

Aseguró que el sector de los maestros se mantiene en la postura de que Brítez y el consejo directivo deben salir para darse un cambio, pero que finalmente eso es atribución del presidente de la República, Santiago Peña .

“Nosotros pedimos la salida de Jorge Brítez y todo su consejo directivo porque no vemos gestión y tampoco hay voluntad para cambiar las cosas. El mismo Gobierno no tiene la voluntad. Todo esto que se prometió ahora, hace un año ya se dijo que se iba a solucionar, pero seguimos igual”, apuntó Julio López, de la Asociación de Asegurados del IPS. Aclaró que, sin embargo, también participarán de la mesa anunciada.

Anuncian protesta masiva si IPS no cumple sus compromisos

Rafael Resquín, presidente de la Unión de Educadores del Paraguay (UNE), aseguró que si en estos 30 días de tregua no se cumplen los compromisos, los profesores anunciarán una protesta masiva, en un día hábil y no un fin de semana como el de esta jornada.

Expresó que en el tema de las licitaciones, el compromiso es transparentar y mejorar las operaciones, para evitar “sobrecostos” en remedios y en insumos. “No puede ser que un medicamento en farmacia cueste G. 100.000 y ellos adquieren a G. 400.000, así no hay ingreso que aguante”, remarcó sobre el punto, Silvio Piris, de la FEP.

Tras el encuentro, desde la previsional emitieron un comunicado que indica que “autoridades de la previsional, encabezados por el doctor Brítez, brindaron todas las explicaciones necesarias para la comprensión real del problema del IPS”.

Según este comunicado, el titular del ente mencionó que los servicios que hoy se brindan no son los mismos que se brindaban al fundarse el Instituto, donde los costos eran mucho menores e iban “a la par” con el avance de la medicina. “Sin embargo, hoy en día por un monto se brindan numerosos servicios y de altísima calidad que incluso ningún seguro médico del país realiza, como intervenciones quirúrgicas, estudios complejos”, afirmaron.

Cuestionan que fondos del IPS van al “banco amigo” del Gobierno

Julio López, de la Asociación de Asegurados, se refirió igualmente al depósito de fondos de la previsional a “bancos amigos” del Gobierno, en clara referencia a Ueno.

“Le manifestamos nuestro repudio al manejo de la política financiera que está orientado a favorecer a ciertos bancos amigos, en donde se expone de manera descarada, impune, el tráfico de influencia que existe favoreciendo a bancos ligados al propio presidente de la República (Santiago Peña)”, expresó el dirigente.