Frigoríficos en Franja Costera: Vecinos recurren a Derechos Ambientales de la Corte

Este miércoles 15 de abril, vecinos de los barrios Tablada Nueva, Virgen del Fátima, Cara Cara, San Jorge, San Miguel y Cerrito, de Asunción, junto con su abogado Ricardo Merlo, se reunieron con representantes de la Dirección de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, incluido su titular, Gerardo Morales.

Los vecinos no hicieron una simple visita protocolar; fue el grito desesperado de comunidades que ven cómo siguen funcionando frigoríficos en la Franja Costera Norte. Los vecinos manifestaron su preocupación “por la falta de aplicación de ordenanzas municipales que establecen el traslado progresivo de industrias contaminantes en la zona, actualmente suspendidas por medidas judiciales”, indicaron en un comunicado dado a conocer después del encuentro.

Frigoríficos y derechos ambientales: 20 denuncias sin rastro

La inacción institucional no es solo negligencia, es una herramienta de erosión de la confianza ciudadana, que huele tan mal como los vertidos que denuncian los vecinos, que afirmaron ante Morales que ya presentaron cerca de una veintena de denuncias formales por focos de contaminación solo en el año 2024, sin que estas causas avancen.

El contraste es brutal: los vecinos acumulan copias de sus quejas, pero Gerardo Morales, titular de la Dirección de Derecho Ambiental, admitió ante ellos que, en una revisión preliminar, no se encontraron expedientes vinculados directamente a dichas denuncias, en los registros de la Corte.

El abogado Ricardo Merlo, quien acompaña a los afectados, remarcó la gravedad del asunto: “El problema no es solo la existencia de las denuncias, sino la ausencia total de acciones posteriores. En los registros puede figurar que se presentaron, pero en la realidad la situación sigue igual o peor”, dijo.

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El calvario de unas 10.000 familias: Vivir entre frigoríficos

La Franja Costera Norte, que por normativa y planificación debería ser el pulmón de Asunción, sigue siendo una “zona de sacrificio”, afectando de forma directa a más de 10.000 familias que conviven con olores nauseabundos y riesgos sanitarios, denunciaron en la reunión. Alfredo Moreno, presidente de una de las comisiones vecinales, sintetizó el sentimiento de abandono con una frase: “Sentimos que las autoridades nos han dado la espalda”.

Morales señaló que tomó conocimiento el caso a luego de recibir el pedido de audiencia de los vecinos. “Esta reunión es clave porque nos permite contar con datos concretos sobre las causas. Con esta información elaboraremos un informe que será elevado al Consejo de Superintendencia y al ministro responsable del área, con miras a dar seguimiento a la situación”, explicó poco después.

Los vecinos también pidieron una reunión con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, para explicarles directamente a ellos el impacto social y ambiental del problema.

Actualmente, beneficiados por una medida judicial, los frigoríficos siguen operando en la zona de Tablada y alrededores, pero supuestamente los camiones transganados tiene prohibición de circular por la zona. Igualmente, en horarios en que está ausente la Policía Municipal de Tránsito, y principalmente por la noche, los vehículos con animales continuarían pasando, acorde las denuncias.