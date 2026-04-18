IPS Encarnación: Docentes piden destitución del presidente de la previsional y amenazan con suspensión de clases

Una manifestación pacífica de docentes fue desarrollada la mañana de este sábado frente al Hospital Regional de Encarnación del Instituto de Previsión Social (IPS). Los manifestantes exigen la destitución del presidente de la previsional, Jorge Magno Brítez Acosta.

La dirigente en Itapúa de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Alicia López, refirió que solicitan “que nuestro presidente tenga los pantalones para tomar la decisión y cambiar al director general del IPS”, indicó.

Explicó que los casos de presupuestos inflados, mientras que no hay medicamentos en los hospitales de la previsional, son inaceptables. “Es evidente que hay corrupción”, afirmó.

La gremialista aclaró que la movilización no es en contra de los médicos, a quienes reconoció un gran esfuerzo por cumplir en condiciones precarias con su trabajo. Pero explicó que los asegurados no se merecen el servicio brindado.

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Piden destitución del presidente del IPS

López refirió que “si la cabeza no funciona, el cuerpo tampoco responde”, dijo. Manifestó que existen cosas que evidentemente deben cambiar.

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Sobre la situación del Hospital de Encarnación del IPS, sostuvo que la infraestructura es de “antaño”, que no existe una cantidad suficiente de médicos y especialistas, como tampoco oferta de estudios. También lamentó la falta constante de medicamentos.

Por su parte, la directora del IPS Encarnación, doctora Patricia Silvero, explicó que no pueden negar que la infraestructura tiene sus necesidades, pero refirió que, ante todas las carencias, se mantienen operativos. Afirmó que escucharán los reclamos de los docentes y que “pondrán la cara por la institución”.

Sobre los medicamentos, sostuvo que no puede hablar de un desabastecimiento, pero sí pueden ser insuficientes los que llegan a la región para cubrir la demanda local. En contrapartida, indicó que la institución recibió nuevas contrataciones, con las que buscan paliar la situación de falta de profesionales.

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Suspensión de clases

La docente vocera de los manifestantes explicó que los gremios acordaron realizar la manifestación el día sábado para no afectar las clases. “No queremos afectar nuestro trabajo, pero nuestra salud está de por medio”.

Sostuvo que es preocupante que más de 60 millones de dólares son lo recaudado en contribución de los trabajadores del departamento al IPS, y no ven reflejada esa cantidad en el servicio prestado. “El país no termina en calle Última”, subrayó.

Sobre la movilización, indicó que analizan la posibilidad de suspender las clases o realizar la manifestación en días escolares si no reciben respuestas positivas por parte del Presidente y del Gobierno.