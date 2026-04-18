MEC: padres protestan por excesivo atraso de obras en el Colegio Técnico Nacional

Hace más de un año que se iniciaron las obras de infraestructura en el Colegio Técnico Nacional (CTN), encaradas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Itaipú, que financia el proyecto con US$ 4,5 millones.

Durante las vacaciones de invierno, las autoridades de la binacional y de la cartera educativa, con el ministro Luis Ramírez al frente, habían prometido que aulas y laboratorios estarían listos para inicio de clases, pero finalmente el retraso de los trabajos no permitió el retorno presencial el 23 de febrero.

Luego, se había propuesto como fecha el 20 de abril, es decir, este lunes, no obstante, esto no ocurrirá porque la constructora adjudicada, CCC Construcciones, informó que solo un sector de las salas de clase y laboratorios estarán listos recién el 4 de mayo.

Según informaron desde la institución, luego viene una etapa de 10 días para equipar aulas, laboratorios y talleres, para que se dé la vuelta a la presencialidad, de forma gradual, primero únicamente para los alumnos del tercer curso de la Media, desde el 18 de mayo. Los de los primeros y segundos cursos de ocho especialidades aún no cuentan con fecha para este regreso.

Protesta de padres por excesivo atraso de obras del CTN

Familias de las distintas especialidades anunciaron una protesta para este lunes por la mañana, frente a la sede de la institución educativa, ubicada en la calle R.I. 3 Corrales casi Doctor Hassler, en Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La medida de fuerza se da en reclamo por el excesivo retraso de los trabajos de infraestructura en el sitio. Los padres lamentan que esta situación afecta de manera directa el desarrollo de prácticas en laboratorios y talleres, fundamentales en la formación de bachilleratos técnicos.

“La prolongación de la modalidad virtual y la imposibilidad de desarrollar clases prácticas afectan de manera directa, grave y estructural la formación de los estudiantes de la Especialidad de Electrónica, cuya naturaleza es eminentemente técnico-práctica”, indicaron delegados del primero, segundo y tercer curso de la especialidad de Electrónica.

Alegan, además, que esta situación genera una formación incompleta y deficitaria respecto al perfil profesional esperado. “Provoca desmotivación, ansiedad y pérdida progresiva del interés en los estudiantes”, apuntaron.

Postura del centro de estudiantes ante la obra de Itaipú y el MEC

El Centro de Estudiantes del Colegio Técnico Nacional (CETNA), emitió este viernes un comunicado, en el cual sus miembros afirmaron: “en representación del alumnado, manifestamos nuestra absoluta disconformidad ante el persistente incumplimiento de los plazos establecidos para las obras edilicias dentro de nuestra institución”.

Consideraron como “inaceptable” que la empresa adjudicada no respete las fechas de entrega pactadas, afectando directamente el desarrollo de nuestras actividades académicas y técnicas en condiciones dignas.

No obstante, se mostraron en contra de realizar una protesta frente a la institución educativa. “Rechazamos cualquier intento de utilizar al estudiantado para llevar a cabo manifestaciones con intenciones no transparentes o guiadas por intereses personales”, alegaron.