La tragedia aérea que tuvo como testigo clave al piloto del avión de Prosegur fallecido ayer

La tarde del sábado se reportó un accidente aéreo en inmediaciones del Aeropuerto Guaraní en la localidad de Minga Guazú, Alto Paraná. Se trata de una avioneta que transportaba valores y se dirigía rumbo a Asunción con cuatro ocupantes, de los cuales uno falleció.

La víctima fatal fue el piloto, identificado como general (R) Fernando Noldin, quien perdió la vida a raíz de un trauma torácico.

El otro tripulante y los dos pasajeros, funcionarios de la empresa de caudales, fueron trasladados a hospitales de la zona para su atención.

De acuerdo a lo informado por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la aeronave sufrió una falla en el motor.

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General Noldin, testigo de la tragedia aérea de la FAP

Hace cinco años, Noldin fue testigo del recordado caso de la avioneta de las Fuerzas Aéreas Paraguayas que cayó en el predio de la Base Aérea Ñu Guasu y dejó como saldo siete muertos y un herido, en 2021.

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El piloto militar retirado comentó en aquel momento que había compartido minutos antes en Fuerte Olimpo con toda la tripulación del avión siniestrado. Él volaba una nave civil que circulaba a unos 10 kilómetros detrás de dicho avión y vio cuando se produjo el accidente.

“Compartimos un almuerzo con el teniente coronel Aníbal Antonio Pérez Trigo, piloto del avión siniestrado. Ellos ya estaban allí por una misión militar. Almorzamos, vi cuando subieron y salí detrás de ellos”, mencionó.

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“Veníamos uno detrás del otro, yo venía a unos 10 kilómetros detrás de él. Hicimos contacto con la torre, se comunicó la llegada, pero después ya no se supo de él”, relató.

Todo quedó grabado en un audio que se difunde a continuación.

El general Fernando Noldin Romero fue comandante de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) hasta su remoción en 2012 en el gobierno de Federico Franco.