Docentes de Misiones se quejan de falta de medicamentos, especialistas y equipos en el IPS

Los gremios expresaron su preocupación y exigieron soluciones urgentes para garantizar el derecho a la salud de los trabajadores de la educación y sus familias, en la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista, Misiones.

Entre las principales falencias denunciadas figuran el desabastecimiento crítico de medicamentos esenciales e insumos hospitalarios, situación que impacta de manera directa a pacientes con enfermedades crónicas que requieren tratamientos continuos bajo protocolo.

Asimismo, alertaron sobre la falta de especialistas en áreas sensibles como hematología, endocrinología y gastroenterología, sumado a la ausencia de un banco de sangre local, lo que obliga a traslados riesgosos y genera exceso de burocracia.

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Otros puntos cuestionados son el incumplimiento de la carga horaria por parte de algunos funcionarios, la falta o mal funcionamiento de equipos de diagnóstico por imágenes (ecografías, tomografías, electrocardiogramas) y deficiencias en los servicios de ginecología, terapia pediátrica y oftalmología.

También remarcaron la ausencia de asistencia social para casos de vulnerabilidad.

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Una de las denuncias más fuertes apunta a una supuesta injerencia política en los nombramientos y separaciones de personal, indicando que se priorizarían “cuotas políticas” por encima de la capacidad profesional.

Los educadores rechazaron las llamadas “medidas paliativas” y demandan soluciones estructurales, además de la conformación de una mesa de diálogo para monitorear los avances.

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Por su parte, el director de la unidad, Rolando Cardozo, confirmó la recepción de la nota y señaló que se analizó cada punto planteado en una reunión con los gremios.

El funcionario explicó la realidad institucional y adelantó que varios servicios ya fueron rehabilitados, mientras que otros se encuentran en proceso de reparación.

Informó que está en marcha la reapertura del servicio de terapia neonatal, que pasará a contar con 10 camas. Además, mencionó que desde la Gobernación de Misiones se gestionan arreglos estructurales, como la reparación del techado; también se está solicitando la reparación de la iluminación de los quirófanos.

Finalmente, Cardozo señalo que se está gestionando el cambio de denominación del establecimiento: de “Unidad Sanitaria” a “Centro de Salud” u “Hospital”.

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Explicó que esta medida es fundamental para acceder a mayor presupuesto, más medicamentos y especialistas, ya que la categoría actual limita muchos beneficios para los asegurados.

Indicó además que en la reunión se acordó un próximo encuentro para avanzar en un proyecto conjunto que permita mejorar la atención, coincidiendo en la necesidad de trabajar de manera mancomunada entre ambas partes.