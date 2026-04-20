“Hartos de esperar”: Alumnos del CTN festejan su UPD en medio de una construcción eterna

Estudiantes del tercer año, de ocho especialidades del Colegio Técnico Nacional (CTN), celebraron hoy, al mediodía, su Último Primer Día (UPD), en medio de materiales de construcción, por las obras inconclusas que son encaradas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y por Itaipú Binacional, que las financia.

Las obras arrancaron hace más de un año. En el 2025, los estudiantes ya tuvieron varios problemas con la construcción. Luego de las vacaciones de invierno, tardaron cerca de dos meses en retornar a las prácticas y clases presenciales, por los primeros atrasos en las refacciones.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, y el director de la binacional, Justo Zacarías, se habían comprometido a entregar una parte de la construcción terminada, para que los alumnos pudieran volver a las salas de clases, el 23 de febrero. Sin embargo, este compromiso no se cumplió.

La siguiente fecha prometida por el Gobierno para la vuelta a la presencialidad fue hoy, 20 de abril, por lo que los jóvenes y sus familias organizaron el UPD para que coincida con esta jornada. No obstante, las autoridades incumplieron nuevamente lo anunciado.

Cansados de esperar, organizaron el UPD en medio de obras inconclusas en el CTN

A pesar de otro incumplimiento del Gobierno, los estudiantes del CTN celebraron hoy, al mediodía, su UPD, llegando hasta la institución educativa en transportes de todo tipo, con coloridos trajes, bengalas, espumas y elementos de cotillón.

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Mientras los jóvenes celebraban el UPD, un grupo de padres organizó una pequeña protesta para reclamar soluciones al MEC. Los progenitores responsabilizan a la empresa por estos excesivos atrasos.

La firma adjudicada por Itaipú para la remodelación del CTN es CCC Construcciones, por US$ 4,5 millones. La firma es representada legalmente por Mauricio Javier Codas.

“La empresa nos está haciendo pasar y pasar la fecha de inauguración, o de habilitación de las aulas por lo menos. Estamos perdiendo tiempo con la educación y las prácticas en los talleres de los chicos”, afirmó una de las mamás, Diana Sanabria, del tercero de Mecánica Automotriz.

Tres días de protesta por atraso de obras en el CTN

Las familias aseguran que reclamarán por estos trabajos también este martes, en el marco de una reunión convocada por la dirección de la institución, a cargo de Alcides Hoffmeister, y que incluirá supuestamente a autoridades de la cartera educativa y de la constructora adjudicada.

El miércoles, estudiantes también convocan a una protesta, para manifestar su “disconformidad” ante el “persistente incumplimiento de los plazos establecidos” para las obras edilicias.

“No permitiremos que la desidia institucional siga postergando nuestro derecho a una infraestructura de calidad”, afirmaron.

Las familias también apuntaron contra las clases virtuales. “De 17 profesores, cinco son los que se conectan, el resto deja tareas o manda documentos para que los chicos lean”, afirmaron.

¿Cuándo sería el regreso a clases en el CTN?

Según el último esquema confirmado por el MEC y la Itaipú, el regreso a clases presenciales se daría el 18 de mayo, únicamente para los del tercer año.

Los alumnos de las especialidades en el primer y segundo año deberán aguardar aún más, pues todavía no hay una fecha establecida en estos casos.