Futuro en riesgo: estudiantes del CTN critican a Itaipú y al MEC por excesivo atraso de obras

Miembros del centro de estudiantes del Colegio Técnico Nacional (CTN), se reunieron esta mañana con voceros de la constructora adjudicada para reparar la institución y con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para exigir aclaraciones ante el excesivo atraso de las obras de mejora en la institución educativa, que ya llevan más de un año y nunca terminan.

Los representantes de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE), compuesto por padres de familia de la institución también formaron parte del encuentro. Un grupo de familiares de los alumnos protestó este lunes debido a los trabajos inconclusos. Desde el inicio de este año lectivo, por este atraso los estudiantes están teniendo clases virtuales.

En el encuentro de hoy, debieron estar también representantes de Itaipú, que financia la obra con US$ 3,5 millones, sin embargo, dieron la espalda a los jóvenes y no se presentaron, pese a que la reunión estaba pactada desde la semana pasada.

Los secundarios se mostraron hartos por las promesas incumplidas de las autoridades, ya que supuestamente el colegio iba a estar habilitado para el inicio de clases, el 23 de febrero. Luego, prometieron el desarrollo de clases presenciales desde el 20 de abril y ahora pasaron este evento para el 18 de mayo, pero solo para los alumnos del último año.

Ausencia de Itaipú y desorganización del MEC

Los estudiantes lamentaron la ausencia de voceros de Itaipú, entidad que adjudicó los trabajos de refacción a la empresa CCC Construcciones, de Mauricio Javier Codas.

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“Ningún representante de Itaipú estuvo como para darnos una explicación de las obras, porque ellos son los benefactores de este trabajo, y ellos principalmente tenían que estar presentes”, apuntó Natalia Monzón, delegada de la especialidad de Electromecánica.

Diana Sanabria, una de las mamás, había criticado este lunes, durante una protesta frente al colegio, que el MEC tampoco brindó alternativas cuando inició la obra el año pasado, por ejemplo, para trasladar las clases de laboratorio y talleres a otras instituciones.

“También queremos referirnos a la mala organización de parte del MEC. Ahora, recién en abril, están empezando a ver algunos lugares, supuestamente para tener en talleres, etcétera, justo ahora que nos dicen que falta poco para el regreso”, afirmó la estudiante Natalia Monzón.

Falta de prácticas afecta a los estudiantes del CTN, afirman

Los estudiantes reafirmaron que el año pasado el MEC debió organizar las prácticas en locales alternativos, ante la enorme envergadura de la obra. “Es una falta enorme de organización y nadie piensa en lo mucho que salimos afectados nosotros, los alumnos”, remarcaron.

Otro punto criticado por las familias es que la obra comenzó tarde; debió haber empezado en el 2024, pero la palada inicial se dio recién el año pasado.

“En la reunión también pedimos datos más específicos sobre el estado de la obra, si realmente volveríamos el 18 de mayo, y eso fue lo que vinimos a corroborar, tenemos el compromiso de la empresa en esta fecha”, aseguró Estefanía Ojeda, presidenta del centro de estudiantes.

Hartos de la larga espera, los jóvenes del tercer año celebraron ayer su Último Primer Día (UPD), en medio de las construcciones inconclusas. El 18 de mayo comenzarán las clases presenciales solo los del tercer año, mientras que los del primer y segundo año no tienen aún fecha de retorno.

Director del CTN explicó retraso de obras

El director del CTN, Alcides Hoffmeister, explicó que los numerosos atrasos en las reparaciones, fueron por varios inconvenientes que fue encontrando la constructora en el sitio.

“Por ejemplo, en un bloque X, que iba a tener cuatro salas de forma cuadrada, al romper las paredes se encontraban con que tenía columnas. Es decir, iba a ser imposible hacer en forma cuadrada, entonces se tuvo que replantear y hacer en forma rectangular las salas”, indicó.

Agregó que lo mismo ocurrió con los ventanales. En un principio, la idea era mejorar o adecuar los viejos ventanales, pero iba a ser mejor colocar nuevas ventanas de blíndex y esto demora como dos meses en replantearse, aseguró Hoffmeister.

Los estudiantes preparan una nueva protesta para este miércoles, a partir del mediodía, para presionar por el regreso a clases presenciales.