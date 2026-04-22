APPEAP denuncia falta de medicamentos en IPS y espera mejorías con Isaías Fretes

El presidente de la APPEAP, Hugo Bellasai, alertó que hace 15 días no cuentan con medicamentos biológicos ni biosimilares dentro del Instituto de Previsión Social (IPS). Al respecto, aseguró que estos insumos son necesarios para que “estemos bien y no tengamos brotes”.

Por otra parte, también reveló que en el caso de los niños con dermatitis atópica, la carencia de los fármacos se arrastraría desde diciembre del año pasado, mientras que otros insumos pueden alcanzar los G. 8.000.000 con una aplicación semanal, quincenal o mensual, según cada caso.

“Tenemos un grupo de WhatsApp donde todos los pacientes asegurados del IPS reclaman la falta de medicamentos. Esto se divide en biológicos originales y biosimilares, las copias. La intercambiabilidad no es recomendable y hace 6 meses que venimos intercambiando; eso es un retroceso para nosotros”, lamentó.

También detalló que en Paraguay solamente habría un par especialistas en psoriasis, algo que también dificulta un pronto diagnóstico de la enfermedad.

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Esperanza con nueva administración

Hoy, Jorge Brítez dejó la titularidad del IPS que ejercía desde agosto del 2023 y fue reemplazado por el doctor Isaías Ricardo Fretes, reconocido coloproctólogo y docente de la UNA.

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Sobre esto, Bellasai confirmó que tiene “esperanza” en la nueva administración, aunque también reconoció que un cambio “implica un atraso otra vez” ante la necesidad del nuevo funcionario de interiorizarse sobre las situaciones.

“Se traba en compras por una falta de gestión y desorganización tan grande. Es una falta de respeto hacia los pacientes que somos aportantes y vivimos al día. No viven con eso, es en la piel, nos afecta no solo físicamente, también psicológicamente, laboralmente y hay que tener en cuenta las comorbilidades”, señaló.

Otro punto que lamentó el paciente es todo el proceso “burocrático” tanto en la previsional y en el Ministerio de Salud Pública entre amparos para acceder a medicamentos.

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