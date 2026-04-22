Isaías Fretes asume titularidad del IPS: “Vengo por patriotismo; yo no sé robar”

El doctor Isaías Ricardo Fretes fue presentado oficialmente esta tarde en Mburuvicha Róga como el nuevo presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS). Fretes llega para ocupar el cargo tras la renuncia de Jorge Brítez, presentada ante el presidente Santiago Peña este mediodía.

La presentación fue realizada por el jefe de Gabinete, Javier Giménez, quien enfatizó los 40 años de trayectoria médica del nuevo titular y su “impecable currículum”, posicionándolo como una figura de autoridad técnica y ética para una de las instituciones más sensibles del Estado.

Isaías Fretes: un perfil forjado en la disciplina

Durante la conferencia de prensa, el doctor Fretes optó por un discurso humano y directo. Recordó sus orígenes, describiéndose como un hombre criado en “decencia y disciplina”, hijo de una mujer campesina, y destacó el rol fundamental que la educación pública y la Promoción 83 de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA jugaron en su formación.

“En mi vida ahora comienza mi momento patriótico, porque económicamente no me conviene mucho (...) Yo no sé robar”, sentenció frente a los medios.

Fretes reveló que el presidente Peña ya le había propuesto el cargo hace un par de semanas. Sin embargo, postergó su aceptación para cumplir con una misión médica humanitaria en Pozo Hondo, Chaco, junto a sus compañeros de la Promo 83, brindando asistencia en zonas vulnerables.

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El plan de acción: diagnóstico tomará un mes

El nuevo presidente del IPS no prometió soluciones mágicas inmediatas, sino un enfoque basado en la realidad técnica. Entre sus principales anuncios indicó que hará una evaluación de campo, un recorrido nacional para conocer el estado real de la institución.

Fretes estimó que le tomará al menos 30 días presentar un diagnóstico claro sobre la situación del IPS. “Es muy difícil. Yo sé que la gente espera que no haya lista de espera, que el que necesita una cirugía lo tenga, pero voy a tener que recorrer todo el país, conocer la institución, hacer un diagnóstico y eso me va llevar un mes”, aseveró.

Pidió “libertad de maniobra” a Santiago Peña

El designado como presidente del IPS confirmó que solicitó al presidente Peña “libertad de maniobra” para realizar los cambios que considere pertinentes sin interferencias políticas.

“Le pedí libertar de maniobra al presidente; que yo pueda hacer los cambios pertinentes. Hay una ciudadanía esperanzada, en que el nuevo jefe del IPS no sea el de siempre. Por la institución, a todos les pido, desde consejeros hasta el último directivo, que pongan todos sus cargos a disposición”, expresó.

Fretes habló de disciplina para evitar tragedias médicas

En un momento de la rueda de prensa, Fretes hizo una defensa tajante de la disciplina en la gestión y la formación médica. Fretes vinculó directamente la falta de rigor con las negligencias médicas que han marcado la historia reciente de la institución.

“La docencia sin disciplina permite mamas y piernas equivocadamente amputadas”, afirmó de forma tajante. Además, sostuvo que el IPS no necesita “parches”, sino una reorganización profunda con una proyección de aquí a 30 años.

Ante el reclamo crónico de medicamentos e insumos, fue breve y directo: “La enfermedad no espera”. Fretes reconoció que la ciudadanía está agotada de las promesas incumplidas. “La gente ya está cansada de jefes mentirosos”, dijo al momento de comparar los recursos del Hospital de Clínicas con el seguro social. Aseveró que el “IPS es una institución rica" que requiere ser administrada con honestidad para que esos recursos lleguen al asegurado.

Para dedicarse de lleno a este desafío, el nuevo presidente del IPS confirmó con pesar que deberá abandonar temporalmente la docencia.

Al cierre de su encuentro con los medios, recurrió al guaraní para pedir un voto de confianza: “Anikena pende ñañaiterei chendive” (No sean demasiado malos conmigo), solicitó a la prensa, apelando a la comprensión ante la magnitud de la tarea que inicia.

¿Quién es Isaías Fretes?

El doctor Isaías Ricardo Fretes es un referente de la Coloproctología en Paraguay y Latinoamérica. Egresado como Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en 1983, consolidó su formación con especializaciones de alto nivel en Cirugía General en el Hospital de Clínicas, Coloproctología en el Hospital de Clínicas de la Universidad de São Paulo (Brasil) y el Hospital Sainte Marguerite de Marsella (Francia). Además, es Magíster en Salud Pública, Administración Hospitalaria y Gestión Sanitaria.

Actualmente, se desempeña como Jefe del Departamento de Coloproctología de la Primera Cátedra de Cirugía en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, donde también ejerce la docencia.

Fretes también es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Coloproctología y miembro fundador de la Sociedad Paraguaya de Coloproctología.

Con el rango de Almirante (R) Médico, fue director General de la Sanidad de las Fuerzas Armadas, director del Hospital Militar Central y director de la Sanidad de la Armada Paraguaya.

Fretes es además un prolífico autor científico, habiendo contribuido con numerosos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales.