Entre paradas rotas y reguladas: pasajeros pierden hasta dos horas para llegar al trabajo

Un equipo de ABC TV recorrió la zona de la ex-Transchaco para recoger testimonios de usuarios del transporte público, quienes denunciaron reguladas de buses desde ayer.

De acuerdo con los pasajeros, la espera puede extenderse entre una hora y una hora y media, especialmente en horarios pico, lo que complica seriamente la llegada puntual a sus destinos.

“Me enoja esta situación porque me levanto temprano para llegar al trabajo, pero el bus me dificulta eso”, expresó una usuaria que aguardaba desde hacía una hora una unidad con destino a la zona de la Estación de Buses de Asunción (EBA).

La pasajera explicó que sale de su casa a las 06:00 para intentar llegar a las 08:00 a su lugar de trabajo, aunque las demoras afectan cumplir con su horario de entrada.

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Buses llenos no paran en las paradas

Otro de los principales reclamos es que los colectivos no se detienen en las paradas debido a que ya circulan completamente llenos, lo que obliga a los usuarios a esperar varias unidades antes de poder abordar.

Esta situación se agrava por la escasez de buses en circulación, lo que incrementa la congestión y la incomodidad de los pasajeros.

A las reguladas se suma el deterioro de la infraestructura. Los usuarios denunciaron que muchas paradas cuentan con techos incompletos, lo que impide resguardarse de la lluvia o del intenso calor.

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Además, los asientos se encuentran en pésimas condiciones, lo que evidencia una falta de mantenimiento que impacta directamente en la calidad del servicio.