Pescadores de Ayolas denuncian la falta de limpieza del río Paraná y la escasa respuesta de Yacyretá

El dirigente del sector pesquero de Ayolas, Rolando Ferreira, indicó que, a través de una nota ingresada por mesa de entrada el pasado 17 de abril en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), sede local, se reiteró el pedido de asistencia alimenticia y de ayuda económica mensual. Asimismo, se volvió a solicitar la limpieza y recolección de las algas que se expanden en los brazos de Aña Cuá y San José Mí.

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Ferreira explicó que el pedido responde a las condiciones actuales del río Paraná, aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), donde tanto pescadores organizados como independientes no pueden desarrollar sus actividades con normalidad. Esta situación les impide obtener el sustento diario, generando un impacto económico directo en el sector.

Las algas no solo afectan a la pesca, sino que también repercuten en el turismo, considerado uno de los principales motores económicos de Ayolas. En ese sentido, el dirigente señaló que “el 70 % de la economía local depende de la pesca y el turismo”, y que la falta de circulante se siente con fuerza debido a la actual problemática ambiental.

También cuestionó que los consejeros administrativos de Yacyretá hayan aprobado aproximadamente G. 16.000 millones para el sector campesino, mientras que el sector pesquero no recibe un apoyo similar. Sugirió que se destinen recursos a proyectos que generen empleo temporal mientras se desarrolla el proceso de limpieza del río Paraná.

Finalmente, Ferreira indicó que aguardarán el curso administrativo de la nota presentada y que, en el transcurso de una semana, buscarán concretar una reunión con representantes de la EBY en Ayolas, con el objetivo de obtener respuestas a sus reclamos.

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