CTN: estudiantes protestan contra Santi Peña por no cumplir su promesa de entrega de obras

Unos 300 estudiantes del Colegio Técnico Nacional (CTN) protestan esta tarde, exigiendo al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y a Itaipú, el avance y la terminación de las obras de infraestructura dentro de la institución, que ya llevan más de un año.

Los jóvenes también lamentaron la falta de palabra del presidente de la República, Santiago Peña, quien les había prometido que los trabajos estarían listos par el primer día de clases, el 23 de febrero de este 2026.

Ante el excesivo atraso de los trabajos en la emblemática institución educativa, jóvenes y sus padres cumplen hoy su tercer día de reclamos.

La última promesa del Gobierno fue que entregaría las aulas, laboratorios y talleres este lunes 20 de abril, pero nuevamente no se cumplió. A raíz de esta situación, los jóvenes decidieron realizar de todos modos el Último Primer Día (UPD), pese a que siguen sin clases presenciales.

El mensaje de los estudiantes del Colegio Técnico Nacional

Portando coloridos carteles de protesta y usando el uniforme de cada especialidad, los jóvenes del CTN lanzaron hoy duros mensajes hacia el MEC y la Itaipú.

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“El presidente (Santiago Peña) nos juró, vino y nos juró el día de oficialización de la obra, que iba a estar entregada para el 23 de febrero, pero esto no ocurrió. No se dan cuenta de que nosotros somos los afectados, porque no estamos adquiriendo el conocimiento que necesitamos”, lamentó la estudiante Natalia Monzón.

Los alumnos recordaron que a raíz de los retrasos, desde el 23 de febrero dan clases asincrónicas, pero con muchas dificultades con los profesores y, para peor, sin clases prácticas en talleres y laboratorios. En algunos casos, solo 5 de 17 docentes se conectan, indicaron.

Antecedentes del atraso de obras en el CTN

El año pasado, los jóvenes ya tuvieron clases virtuales durante casi dos meses, luego de las vacaciones de invierno, por problemas relacionados a los trabajos de infraestructura.

Para este 2026, el presidente Peña, el ministro de Educación, Luis Ramírez y el director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, se habían comprometido a que las aulas, talleres y laboratorios iban a estar listos para el primer día de clases, a fines de febrero.

Luego, el Gobierno dio como plazo para el retorno este lunes 20 de abril, pero tampoco llegó. Ahora, el compromiso de la constructora adjudicada por la hidroeléctrica, financista de las mejoras, es el 18 de mayo, de forma gradual. La empresa adjudicada por US$ 3,5 millones es CCC Construcciones, de Mauricio Javier Codas.

“Nuestra protesta hoy es para que se nos garantice la entrega el 18 de mayo, porque debido a que no se están cumpliendo los plazos se ve afectada nuestra educación, nuestro aprendizaje se basa en talleres y laboratorios que no estamos recibiendo”, afirmó la estudiante Rebeca Arce.

Incertidumbre ante excesivo atraso de obras

Natalia Monzón, estudiante de Electromecánica, afirmó: “estamos con mucha incertidumbre porque varias veces ya nos prometen, pero llegan unos días antes esa fecha y no se cumple.

Los estudiantes también aseguraron que “no creen” que se cumpla con lo establecido y que la obra se entregue totalmente durante este año lectivo.

El regreso del 18 de mayo, además, será gradual. Solo volverán los estudiantes del tercer año de las ocho especialidades. Mientras, los del primero y segundo curso deberán esperar, sin fecha de retorno aún.

Los jóvenes están organizando una nueva protesta, exigiendo soluciones verdaderas al Gobierno. Anunciaron una concentración para este jueves, 23 de abril, a partir de las 8:00, frente al edificio Ramón Indalecio Cardozo del MEC, sobre 15 de Agosto casi General Díaz.