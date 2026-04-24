Defensa de Ana Girala habla de “show mediático” del MP y pide absolución

La defensa de Ana Elizabeth Girala López solicitó esta mañana la absolución de culpa y pena para la exfiscala de San Lorenzo, para quien el Ministerio Público pidió una condena a 12 años de cárcel, por haber liderado supuestamente un esquema de apriete que funcionaba en su propia unidad fiscal.

Los abogados José Enrique García, Juan Pablo Irrazábal y Álvaro Arias, en la primera parte de los alegatos conclusivos de la defensa, realizaron una exposición de sus argumentos con respecto a cada hecho punible que, a criterio del Ministerio Público, quedó probado en el juicio oral: cohecho, cohecho pasivo agravado, prevaricato, extorsión, asociación criminal y persecución de inocentes.

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De las 22 causas en las que según los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Verónica Valdez, la ex agente Ana Girala cometió los mencionados hechos punibles; la defensa presentó este viernes sus fundamentos sobre 12 causas, afirmando que en ninguna de ellas la acusada cometió hecho punible alguno.

“Acá se hizo todo un show mediático, donde se satanizó a la señora Ana Girala y se escucharon algunos audios que generaron una situación totalmente negativa respecto a ella, pero nosotros somos hombres de derecho y con el derecho tenemos que analizar y subsumir su conducta; y si no hay pruebas que acompañen esta situación, entonces la consecuencia directa y final es la absolución”, expresó el Abg. Álvaro Arias.

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MP “no probó ningún hecho”, según defensa de Girala

A criterio del Abg. José Enrique García los fiscales anticorrupción Francisco Cabrera y Verónica Valdez, en sus alegatos finales, establecieron un marco penal (de 2 a 15 años de cárcel) inflado y escandaloso. Agregó que los agentes faltaron a la verdad en la conclusión presentada en relación al preste juicio oral.

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Respecto al tipo penal de prevaricato la defensa alegó que es un hecho que puede ser cometido solo por un juez o por un árbitro, nadie más; por lo que no se explica cómo el Ministerio Público pretende que Ana Girala sea condenada por este tipo penal, ya que la misma era agente fiscal.

Sobre el hecho punible de persecución de inocentes, los representantes de Girala expresaron no saber “a qué inocente se le persiguió indebidamente”; y en cuanto a la asociación criminal señalaron que se trata de la típica teoría del Ministerio Público que, cuando le atribuye la perpetración del hecho punible a un encausado, dice que hay una asociación criminal sin desarrollar de manera académica y profunda de lo que es una organización criminal.

Además, la defensa recordó que la presente causa inició con la denuncia presentada por el señor Alcides Hermosilla, por un supuesto pedido de coima de parte de Girala para dar una “solución” al caso de su hijo Richard Hermosilla, procesado en una causa por presunto homicidio doloso en grado de tentativa; sin embargo el denunciante declaró en juicio oral y afirmó que nunca conoció a la ahora exfiscala enjuiciada.

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El juicio oral y público continuará el jueves 30 de abril, desde las 10:30, con la segunda parte de los alegatos finales de la defensa de Ana Girala, según lo programado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Yolanda Morel e integrado por Karina Cáceres y Ana Rodríguez Brozón.

Fiscalía pide 12 años de cárcel para Ana Girala

Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Verónica Valdez piden que Ana Girala sea condenada a 12 años de cárcel por asociación criminal, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, prevaricato y también la persecución de inocentes, todos en calidad de autor.

De los 28 casos que fueron presentados en la acusación, los agentes del Ministerio Público aseguraron que en 22 casos se probó que Girala negoció con los procesados, con la colaboración de su entonces asistente Christi Magali Ortega Domínguez, y la secretaria Griselda Beatriz Acha Alcaraz; también enjuiciadas en la presente causa.

Para la secretaria fiscal de Ana Girala, Griselda Acha, la Fiscalía solicitó una condena de 9 años de pena privativa de libertad; en tanto que para la asistente Christi Ortega, los investigadores peticionaron la aplicación de una condena de 4 años de cárcel.

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En la causa también están procesados y en juicio los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza para quien elevaron el pedido de 2 años y 6 meses de privación de libertad, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, para quien pidieron 2 años de prisión, y Liz Elena Martínez Robles, para quien solicitaron 3 años y 6 meses de encierro.

En cuanto a los abogados Liz Martínez, Nélida Alcaraz y Marcos Velazco, para la Fiscalía, cometieron en calidad de cómplices los hechos de asociación criminal, extorsión, tráfico de influencia y cohecho pasivo agravado.