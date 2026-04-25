Persisten quejas entorno a las obras de la plaza Cerro Cora y de la Catedral de San Lorenzo

Las obras de mejoramiento urbano que se implementan actualmente en San Lorenzo, en la Plaza Cerro Corá y en el entorno de la Catedral de San Lorenzo continúan en marcha, con un avance estimado del 60%. Desde la Municipalidad de San Lorenzo, informaron que, si los trabajos no se interrumpen por las lluvias, el proyecto sería concluido y entregado durante el mes de junio.

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Actualmente, las tareas se concentran en la colocación de pavimentos tipo pavet, que en varios sectores ya presentan un importante grado de avance. Asimismo, prosigue la instalación de mobiliario urbano, como mesas y sillas, con el objetivo de fomentar el uso del espacio público para encuentros y actividades recreativas.

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No obstante, aún quedan pendientes intervenciones clave, como la puesta en condiciones de la explanada de la Catedral de San Lorenzo. Allí se prevé el levantamiento del antiguo pavimento de canto rodado para su reemplazo por piso tipo paver, lo que forma parte del rediseño integral del área.

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En paralelo, las obras han generado críticas por parte de la ciudadanía. Uno de los puntos más cuestionados es la modificación del jardín interno de la Catedral, donde anteriormente predominaban rosas, crotos y otras especies ornamentales. Tras la intervención, estas habrían sido reemplazadas por especies consideradas invasivas, lo que afecta negativamente a la estética y el ambiente de recogimiento espiritual que anteriormente generaba el lugar.

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Las quejas también se extienden al estado actual del predio, que permanece en condiciones intransitables en varios sectores. Debido a esta situación, a un día del Domingo de Ramos, las celebraciones centrales se trasladaron al patio posterior del templo debido porque se dificultaba el acto litúrgico en la explanada y la plaza.

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En este sector, continúa en proceso de refacción con presencia de materiales de construcción y desmontes de la infraestructura antigua.

Vecinos además cuestionan aspectos técnicos de la obra, señalando que, “la colocación de pavimentos tipo paver se implementó sin estudios de suelo, lo que generó desnivel. Incluso ya se corrigió, pero ahora nuevamente se observan hundimientos en ciertos lugares”.

También advierten sobre la reducción de árboles en la plaza, lo que despierta preocupación por el impacto ambiental de las intervenciones.

Según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (ID 459104), la Municipalidad firmó el 25 de marzo un contrato con la firma Compañía de Construcciones Civiles S.A. por un monto de G. 12.000 Millones para la ejecución de estas obras, que incluyen tanto la renovación de la plaza como mejoras en el entorno de la Catedral.

Respuesta del intendente Felipe Salomón

El intendente Felipe Salomón (ANR-HC), aseguró que, “los trabajos siguen en marcha, y se están ejecutando en tiempo y forma, Mencionó, que la obra será entregada en el mes de junio aproximadamente, siempre y cuando no haya lluvias que interfiera el avance de los trabajos”. Asimismo, indicó que “se está realizando la licitación del jardín, que en 15 días se va a adjudicar, y se devolverá el lugar mejor de lo que antes estaba”.

Finalmente, el jefe comunal reiteró que existe el compromiso de culminar las obras en condiciones adecuadas, afirmando que cualquier aspecto observado durante el proceso aún puede ser corregido antes de la entrega definitiva.