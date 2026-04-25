Prieto afirma que Ayolas necesita un cambio urgente y denuncia intento de inhabilitación judicial

Miguel Prieto visitó diferentes puntos de la ciudad, donde mantuvo reuniones con diversos sectores sociales. El recorrido, acompañado por los senadores Esperanza Martínez (PPC) y Rubén Velázquez (Yo Creo), formó parte de su agenda en Ayolas.

La actividad incluyó su participación en el lanzamiento del candidato a intendente Dennis Dioff y de aspirantes a la Junta Municipal por la Alianza Recuperemos el Paraíso.

Durante su recorrido, visitó el asentamiento Atinguy, lado Itapúa, donde escuchó los reclamos de familias de pescadores que residen a orillas del río Paraná, a unos 3.000 metros del vertedero Aña Cuá de la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Entre las principales necesidades mencionadas figuran la falta de energía eléctrica, caminos en condiciones y acceso a agua potable.

En conversación con ABC Color, Prieto afirmó que pudo observar de cerca la realidad de las familias que viven a metros de la represa de Yacyretá, pero que no cuentan con servicio de electricidad en sus hogares. Señaló que esta situación evidencia un fuerte contraste social entre sectores con muchas carencias y otros con todas las comodidades.

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“Ese es el objetivo, trabajar para disminuir las desigualdades y para que más compatriotas tengan oportunidades para desarrollarse. Para ello es muy necesario el cambio en Ayolas”, expresó. Añadió que su proyecto político incluye a diversos sectores, entre ellos liberales, colorados disidentes, integrantes de Yo Creo y referentes tanto de izquierda como de derecha.

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Prieto denuncia al gobierno por intento de frenar candidatura

En otro momento, Prieto manifestó que siente que el actual Gobierno intenta frenar su candidatura mediante una inhabilitación judicial. Indicó que para concretar ese objetivo se requiere una sentencia, por lo que, según afirmó, se estarían acelerando procesos judiciales en su contra.

“Voy a seguir peleando por mi derecho de ser candidato a la presidencia de la República. Creo que la Constitución Nacional me tiene que garantizar eso, pero con esta justicia nunca se sabe. Acá estamos firmes y no vamos a retroceder”, concluyó.