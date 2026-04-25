Plantean comisión en el Senado para desenmascarar mafia de títulos universitarios

La legisladora sostuvo que existe una gran estructura irregular y advirtió que podrían “saltar peces muy gordos” que actualmente perciben altos salarios dentro del sistema público. Mencionó instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Jurado de Enjuiciamiento y el Ministerio de Educación como parte del ámbito donde se desempeñarían personas con títulos cuestionados.

“Vamos a desenmascarar, esto fue una gran estafa a la sociedad paraguaya; se tiene más de 400 abogados en esas condiciones. Es eso lo que se está protegiendo con el caso de Hernán Rivas, la mafia de los títulos de gente muy importante que está detrás de todo esto”, expresó la parlamentaria.

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Al mismo tiempo, al ser consultada sobre rumores en torno al título del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, señaló que corresponde a otra universidad, pero que también será objeto de verificación. Explicó que la intención es iniciar las investigaciones con la Universidad Sudamericana, aunque no se descarta incluir otras instituciones en caso de que surjan nuevas denuncias.

Finalmente, afirmó que existiría un contubernio entre varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación, el CONES, la ANEAES, el Ministerio Público y el sistema de Justicia. Señaló que el hecho de que Hernán Rivas se encuentre sobreseído de los cargos que se le iniciaron evidencia, a su criterio, un esquema de protección similar al observado en la denominada mafia de los pagarés.

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