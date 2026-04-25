Víctimas de usura ratifican pedido para peritar celulares que RGD tenía en su celda

Las declaraciones testificales en el marco de la causa abierta tras la incautación de 10 teléfonos celulares al condenado Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, ocurrido el martes 29 de enero de 2025 en la Penitenciaría de Coronel Oviedo; fueron del Arq. Julio Adolfo Mendoza Yampey y el empresario Armindo Vera Ferrer, víctimas del esquema de usura del clan luqueño, quienes se presentaron este viernes 24 de abril ante la unidad de la fiscal Noelia Montanía de Narvaja.

Ambas víctimas de usura insistieron ante la agente del Ministerio Público en la necesidad de peritar los aparatos incautados a RGD y su hijo, teniendo en cuenta que existen varias pruebas de que el usurero y exdirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol continúa operando desde la cárcel, apretando a sus “clientes” de los créditos con intereses excesivos.

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Por Auto Interlocutorio N° 678 del 30 de octubre de 2025 el juez de Garantías del Cuarto Turno de Coronel Oviedo, Rodney Gustavo Ovelar Benítez, había rechazado la solicitud de extracción de datos de los diez celulares incautados al clan González Daher, con el argumento que los aparatos fueron encontrados en poder de RGD y su hijo en el marco de un procedimiento administrativo de control de celdas; no en prosecución de una investigación de un hecho punible.

En consecuencia, la fiscala Noelia Montanía resolvió enviar al Laboratorio Forense del Ministerio Público los 10 aparatos celulares, cinco de ellos incautados de la celda del usurero luqueño y los demás de la celda de su hijo; y posteriormente dio apertura a la causa N° 1140/2025 “Ramón González Daher s/ extorsión y otro”.

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Preocupación por pedido de “apriete” a Alexandre Rodrigues

El Arq. Julio Mendoza Yampey, presidente de la empresa “M & T” y único querellante en la causa que terminó con la condena a 15 años de cárcel para Ramón González Daher y 5 años de prisión para Fernando González Karjallo; declaró ante la fiscal Noelia Montanía que, en atención a que en la audiencia de otorgar el periodo de redención al hijo de RGD no se informó sobre los celulares que en condenado tenía en la cárcel; él se encargó de gestionar que la Dirección de Institutos Penales remita informe sobre lo ocurrido a la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer.

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“Otras víctimas temerosas suelen recurrir a mi para denunciar que siguen siendo extorsionadas por Ramón y Fernando González. Si bien no estoy autorizado a dar nombres de estas víctimas, sí quiero llamar la atención que, de acuerdo con esto, siguen operando desde la cárcel”, resaltó Mendoza Yampey en parte de su declaración.

El testigo expresó preocupación por su seguridad y de las otras víctimas de usura que están demandando resarcimiento contra Ramón González Daher y su hijo, teniendo en cuenta que según lo publicado por el diario ABC en el marco del caso #LaMafiaManda, el usurero luqueño mantuvo comunicación con Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, y le pidió ayudar para “apretar” Fernando Pfannel, a fin de cobrarle una deuda.

Otra preocupación expresada por Mendoza Yampey ante la agente fiscal es que existen numerosas publicaciones que señalan los supuestos nexos de Ramón González Daher y su hijo con el narcotráfico y el crimen organizado, que a criterio del testigo, deben ser investigados por el Ministerio Público.

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“Considero muy importante que se periten los celulares para ver si es cierto o no que siguen extorsionando y descubran nexos. Reclamamos esto por mi seguridad, la de mi familia y los demás demandantes de resarcimiento contra Ramón González Daher y su hijo, y responsabilizamos al Estado paraguayo al respecto”, finalizó Mendoza Yampey.

Empresario víctima de Ramón González Daher ratificó que fue amenazado de muerte

Por su parte el empresario Armindo Vera Ferrer declaró ante la fiscal Noelia Montanía que él es una de las víctimas de extorsión, usura y asociación criminal de parte del clan González Daher, y que siempre colaboró aportando suficientes pruebas del nivel de “extorsión telefónica” del que fue objeto, incluso cuando RGD ya estaba recluido en la Agrupación Especializada de la Policía.

“Fui víctima de amenazas de muerte, que en su momento he denunciado y que públicamente se hallan en todos los medios masivos de comunicación que datan de julio del año 2022. De ahí la preocupación de las víctimas y en mi caso particular, ya que al haber experimentado este tipo de extorsión por medios telefónicos, probados en juicio oral, el hecho que tenga comunicación inusual cumpliendo condena, demuestra el poder que sigue ostentando desde la cárcel”, enfatizó Vera Ferrer.

Sobre el punto, agregó que el hecho de que los celulares incautados en la cárcel de Coronel Oviedo a RGD y su hijo tenían habilitadas líneas del extranjero (específicamente de Brasil), hacen que las víctimas del clan González Daher no puedan saber a qué se exponen, ya que el usurero luqueño sigue teniendo la posibilidad de llamar, amenazar o extorsionar.

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Finalmente recordó que una denuncia suya fue la motivó la requisa sorpresiva del Ministerio de Justicia, en la que se encontraron los celulares en las celdas de Ramón González Daher, por lo que insistió en la necesidad de extraer los datos de los aparatos incautados; y remarcó que este caso demuestra una vez más la corrupción existente entre los agentes penitenciarios, que permiten beneficios indebidos a los internos como el clan condenado por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa.