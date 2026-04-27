IPS: Asociación Médica se reunirá mañana con Fretes y espera destrabar crisis de contratos

La Asociación Médica del Instituto de Previsión Social (IPS) se prepara para una reunión prevista para mañana a las 15:00 con el Dr. Isaías Fretes, titular del instituto, según anunció la presidenta del grupo, Karina Fernández.

Según detalló la doctora, el objetivo es una serie de reuniones entre la asociación y las autoridades de la previsional, aunque para mañana se prevé abordar la formalización de contratos de unos 200 médicos residentes que ya culminaron su especialización en el IPS.

Al respecto, sostuvo que estos profesionales incluso trabajan ad honorem y en caso de no concretarse su recontratación antes de los tres meses, corren el riesgo de perder su antigüedad laboral acumulada, lo que los obligaría a iniciar su foja de servicio desde cero.

“No hay que perder los contratos de estos chicos; al IPS no le conviene y finalmente quien va a perder es el asegurado”, precisó y reiteró que los afectados fueron formados dentro del Instituto de Previsión Social.

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Diferencia con Jorge Brítez

Otro punto que no dejó de lado la doctora es que el acercamiento o intención de diálogo con Fretes es completamente diferente al que se daba durante la gestión del extitular Jorge Brítez.

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Nuevamente, según contó Fernández, durante la administración de Brítez se presentaron múltiples notas formales y pedidos que ni llegaron a ser contestados, mientras que el nuevo titular contestaría a los profesionales incluso a hasta la medianoche.

También los médicos pretenden abordar a futuro con Fretes las condiciones laborales poco competitivas o favorables en comparación con otras instituciones, como el Ministerio de Salud Pública.

“Peor ya no podemos estar en el IPS, tenemos que estar mejor, como dice Santiago Peña, queremos estar mejor como él y como los trabajadores de Yacyretá; hasta ahí queremos llegar. Que respeten nuestro trabajo”, sentenció.

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