IPS volverá a transmitir en vivo sus sesiones desde este miércoles

Tras un largo periodo de silencio digital, el Instituto de Previsión Social (IPS) anunció el regreso de las transmisiones en vivo de las sesiones de su Consejo de Administración, liderados a partir de ahora por el doctor Isaías Ricardo Fretes, tras la renuncia de Jorge Brítez el pasado 22 de abril.

Desde el seguro social indicaron que la iniciativa busca saldar una deuda pendiente con la transparencia y responder a los constantes reclamos de los asegurados. Desde inicios del 2024, las transmisiones dejaron de ser frecuentes y la última vez que los asegurados pudieron ser testigos de las deliberaciones del Consejo fue el 8 de octubre de 2024.

Desde entonces, el canal oficial del IPS en YouTube permaneció inactivo para las sesiones del Consejo de Administración, bajo el argumento de que los equipos de transmisión eran obsoletos y sufrían averías constantes que impedían la transmisión.

El regreso a YouTube: fecha y hora

La institución confirmó que las sesiones se emitirán de forma íntegra a través de su canal oficial @ipsparaguay. La primera reunión del los miembros representantes del Consejo será este miércoles 29 de abril a partir de las 08:00.

En esta sesión, ya estaría presente el doctor Hassel Jimmy Jiménez, quien fue designado como nuevo representante del Ministerio de Salud Pública (MPSPB) ante el Consejo, en reemplazo de Gustavo González Maffiodo, quien renunció “por lealtad” tras la salida de Brítez.

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Siguen siendo miembros del Consejo, Bettina Albertini, en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; José Argaña, representante de los Empleadores; Víctor Insfrán como representante de los Trabajadores Aportantes y, José Jara Rojas, consejero representante de Jubilados y Pensionados.

El objetivo: recuperar la confianza

El comunicado oficial del IPS indica que esta medida no es solo un cambio técnico, sino un paso hacia una gestión más abierta y participativa. Los ejes principales de esta nueva etapa incluyen la rendición de cuentas, el debate público y la accesibilidad.

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“Esta medida permitirá que la población pueda seguir de cerca las decisiones, debates y resoluciones que forman parte de la administración de una de las instituciones más importantes del país”, señalaron desde la previsional.