Condenado por muerte de la niña Thirza, en libertad tras compurgar pena mínima

La resolución que dispuso la libertad ambulatoria del endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy, condenado por la muerte de la niña Thirza Belén Portillo, fue dictada por el Tribunal de Sentencia que preside la jueza Celia Salinas e integran Olga Ruiz y Mario García, en atención al pedido de revisión planteado por la defensa del encausado.

“El acusado ha cumplido arresto desde el dictamiento de la sentencia (22 de diciembre de 2025), ya que el mismo llegó a juicio sin cumplir medida cautelar alguna, y en base a calificación que este tribunal atribuyó, que es el homicidio culposo, consideramos que a la fecha ya no se dan los presupuestos que en su momento tuvimos en cuenta para ordenar el arresto domiciliario”, explicó Salinas.

Lea más: Caso Thirza: condenan a tres responsables por muerte en clínica odontológica

En consecuencia, el colegiado revocó el arresto domiciliario que venía cumpliendo Vicente Damián Cabrera Godoy y le impuso otras medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salir del país y prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial, además de comparecencia trimestral ante el juzgado para firmar el libro de actas judiciales.

El 22 de diciembre de 2025, en forma unánime, el Tribunal de Sentencia condenó a 8 años de prisión a la odontóloga Sandra Marcela Obertino Leguizamón; a 7 años de encierro al anestesista Adrián Cayetano García y, a 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad al endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy, por la muerte de la niña de 9 años, Thirza Belén Portillo, ocurrida el 12 de noviembre de 2021.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Homicidio con dolo eventual de Thirza Belén

La odontóloga Sandra Obertino y el anestesista Adrián García, con votos en mayoría fueron declarados culpables de la comisión del hecho punible de homicidio doloso, en grado eventual. Sin embargo, para el caso del endodoncista Vicente Cabrera, los jueces en forma unánime consideraron que cometió homicidio culposo.

Lea más: Fiscalía pide penas de entre 15 y 18 años de cárcel por muerte de la niña Thirza

Por su parte la magistrada Olga Ruíz votó, respecto a los tres acusados, por la calificación de homicidio culposo.

En cuanto a la presunta comisión del hecho de comercialización de medicamentos no autorizados, por la que el Ministerio Público, también solicitó una condena, los miembros del Colegiado concluyeron en forma unánime que el hecho no fue probado durante las sesiones del juicio.

Luego de dictar la sentencia el colegiado ordenó que los tres condenados cumplan arresto domiciliario, hasta tanto el fallo de primera instancia quede firme.

Lea más: Padres de Thirza rechazan reparación de G. 300 millones, ofrecidos por acusados para zafar de juicio

Thirza murió en intervención odontológica

El 12 de noviembre de 2021, los padres de Thirza llevaron a su hija a la consulta en la clínica Mommy Dent. El procedimiento estaba fijado para las 7:00, pero inició recién a las 8:00, porque el endodoncista llegó tarde. El matrimonio quedó en la sala de espera y Thirza entró al consultorio, a diferencia de las dos consultas anteriores, Thirza lloró mucho antes.

Ante la preocupación del matrimonio por la intranquilidad de la niña, Obertino dijo a los padres que no se preocuparan porque estaba en las mejores manos, que iba a ser solo un pinchazo y luego no iba a sentir nada.

Incluso salió en dos ocasiones durante el procedimiento para informar que estaba todo bien. Sin embargo, en la segunda vez que salió a reportarse a los padres, informó a los mismos que ya se estaba terminando el trabajo, y luego uno de los profesionales que estaban en el consultorio la llamó.

Lea más: Clínica odontológica no estaba habilitada por el Ministerio de Salud

La tensa calma que se apoderó del momento se convirtió en pesadilla en cuestión de minutos, cuando Obertino salió a comunicar a los padres que “Thirza no despierta”. En la desesperación, el padre salió corriendo a la calle para pedir ayuda, para ese entonces la ambulancia estaba en la esquina buscando el local, pues ya desde la clínica habían solicitado el servicio.

Thirza “entró caminando y salió sin vida”

En su declaración en el juicio, el señor Narciso Portillo, padre de Thirza, recordó que junto a su esposa no firmaron autorización alguna para el procedimiento al que la niña de 9 años fue sometida. “Mi hija entró caminando a esa clínica y salió en una camilla, sin vida”, expresó sollozando.

“Cuando vi a mi hija ya sabía que no estaba más ahí, uno como mamá no quiere creer eso, pero cuando llegó a Lacimet, se confirmó que tenía más de 45 minutos su fallecimiento. También se dijo que ella se podía salvar si había una rápida asistencia, pero más de media hora tardó para que viniera la ambulancia. Ellos no nos dijeron nada”, recordó, tras comentar que no le informaron ni consultaron sobre la aplicación de la anestesia general.

La autopsia determinó que la infante murió como consecuencia de una sobredosis de anestesia, situación que fue corroborada por una junta médica.

Lea más: Desgarrador relato de padres de Thirza en juicio a odontóloga y otros acusados por muerte de la niña

“En su carácter de profesional tratante y responsable del consultorio, programó, organizó y coordinó el procedimiento odontológico de tratamiento de conducto a la menor Thirza Belén Portillo Franco, de 9 años, fijando fecha el día 12 de noviembre de 2021, en hora en la mañana”, puntualizó la presidenta del tribunal al momento de dar a conocer la sentencia.