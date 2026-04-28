Esto es lo que arrojó la necropsia por supuesta negligencia médica en IPS en el caso Braulio

La muerte de Braulio Vazquez se registró el 28 de enero de este año, mientras esperaba un cateterismo y que un informe de auditoría que se filtró del Instituto de Previsión Social (IPS), reconfirmó una cadena de negligencia sistémica en el caso.

Esto generó que se abriera una investigación por parte de la fiscala Karina Cerón, quien recibió la denuncia de supuesta negligencia médica por parte de la familia y solicitó la realización de una necropsia, por lo que exhumaron ayer el cuerpo y hoy compartieron algunos datos preliminares que resultaron de la necropsia realizada.

El médico forense del Ministerio Público, Pablo Lemir, indicó que cuando se hace una exhumación, no se sabe qué se puede encontrar hasta abrir el cajón.

“Nos encontramos con un cadáver con muy avanzado estado de descomposición. Había sectores que tenían el proceso que se llama putrefacción colicuativo, lo que significa que se están licuando ya los tejidos por la putrefacción misma y otros con adipocira, es decir, con la transformación de la grasa en cera. Eso hace que todo sea muy friable, se rompe, se deshacen en las manos prácticamente los órganos. En ese estado de cosas es muy poca, casi nula, la información que podemos sacar del cadáver en sí”, indicó.

Lea más: IPS: médicos de Hemodinamia y Cardiología suspenden guardias y denuncian abandono institucional

Necropsia en caso Braulio por denuncia de negligencia médica

Señaló que intentaron extraer el corazón, que es el objeto de estudio en este caso, pero el mismo se deshizo con los cortes, por lo que fue muy poca la información que va a aportar el procedimiento el día de la fecha. El resultado de la necropsia estaría en 20 días, según indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, dijo que vieron que la carpeta fiscal contiene una gran cantidad de información médica, los estudios que se hicieron, todos los procedimientos que se hicieron y el momento en el que se hicieron en el IPS y eso, cuando haya el informe final de la autopsia, va a tener que formar un paquete conjunto para conformar una junta médica, que es lo que queda desde el punto médico legal como siguiente paso.

“El corazón que extrajimos no tiene valor en este momento histológico ni anatomopatológico prácticamente para hacer un análisis. Estamos hablando de un fallecimiento que se produce hace tres meses, aproximadamente, que el cuerpo está enterrado, lo que se hizo como maniobra de tanato conservación, es decir, la formolización, es muy superficial, es decir, no se hizo una buena formolización, que tal vez nos hubiese servido para poder conservar ese órgano”, precisó.

Explicó que la conclusión de que si hubo o no un acto médico erróneo o no, lo hace la junta médica, no la autopsia, ya que esta es un elemento más de los indicios o pruebas de la investigación fiscal.

Lea más: IPS: informe confidencial reconfirma cadena de errores en caso Braulio Vázquez

“Se hizo la extracción, se revisó, se cortó, pero como no sirve, eso se devuelve al cuerpo. En este caso, no hay ningún elemento que quede para el laboratorio”, concluyó sobre el análisis del órgano.

Necropsia al cuerpo de Braulio Vázquez

Por su parte, la fiscala Karina Cerón, al consultarle sobre el tiempo que se tomó para hacer la necropsia, respondió que la Fiscalía tomó conocimiento del caso con la denuncia de los familiares que fue realizada dos meses y diez días después de la muerte.

Además de esto, recién pudo tomar conocimiento de dónde estaba el cuerpo de Braulio tras una diligencia que realizó con la empresa que se encargó del entierro, a lo que se sumó el cambio de abogados de los familiares, lo que generó otro retraso, ya que debió realizar todas las notificaciones de nuevo.

“Cuando hay esta clase de denuncia de supuesta negligencia, siempre se hace en el día la autopsia y en este caso, ya fue dos meses y medio posterior que se realizó la denuncia. Si la patóloga, todos los médicos forenses que estuvieron, estuvieron revisando todos los antecedentes, por eso es que se tuvo que traerle toda la carpeta completa de los historiales completos que teníamos de donde fue atendido Braulio, que fue en Ingavi, como en IPS Central”, detalló.

Lea más: Grave denuncia contra IPS: falleció tras esperar un procedimiento urgente

Explicó que antes de conformar la junta médica, debe revisar quiénes fueron todos los intervinientes, ya sean enfermeros y doctores, cuya lista ya tiene en la carpeta y deberá citarles a cada una de esas persona para que puedan defenderse.

“Tengo que solicitarle al doctor Lemir y él es el que me va a indicar quiénes son los doctores que van a formar esa junta médica, son tres, y en este caso, como fue un problema del corazón, tiene que ser un especialista en eso, y justamente tenemos un forense que está especializado en eso, y aparte otros dos doctores, y aparte de eso, también los familiares, si es que desean, pueden poner un doctor de su confianza y todas las personas que de la investigación resulten, van a ser llamadas y van a tener el derecho de poder presentar un doctor si es que quieren que participe de la junta médica”, aclaró.