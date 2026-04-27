IPS: médicos de Hemodinamia y Cardiología suspenden guardias y denuncian abandono institucional

En una nota formal enviada este lunes al presidente de la previsional, doctor Isaías Fretes, el staff completo del Servicio de Cardiología Intervencionista y Hemodinamia del Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que, a partir de la fecha, las urgencias cardiológicas fuera del horario de 07:00 a 19:00 quedarán sin cobertura.

La medida, que involucra a 16 especialistas, surge como respuesta a lo que consideran declaraciones “irresponsables y agraviantes” por parte del recientemente nombrado titular del ente, en reemplazo de Jorge Brítez. La molestia de los médicos radica en que el presidente del IPS, el doctor Fretes, afirmó públicamente que la figura de la guardia pasiva era un “invento” del jefe de servicio.

En entrevistas cedidas a ABC Cardinal y otros medios de comunicación, Fretes habría dado a entender que esta modalidad de trabajo, donde el médico está disponible al llamado, no es una figura institucional legítima, sino una creación arbitraria de la jefatura para beneficiar al personal. Esto había ocurrido en el caso de Braulio Vázquez, en que los médicos de guardia estaban ausentes. El paciente acabó falleciendo mientras aguardaba por un cateterismo que no se realizó por falta de equipos disponibles.

Los profesionales recordaron que la figura de la guardia pasiva existe mediante la resolución de Consejo de Administración Nº 027-046/08, creada precisamente para paliar la escasez de especialistas en el mercado que puedan cubrir horarios nocturnos y fines de semana.

IPS: falta de insumos y equipos “a media máquina”

El doctor Elías Rolón, jefe del servicio, brindó declaraciones contundentes sobre la precaria situación en la que operan. Según el descargo formal y la entrevista concedida esta mañana a ABC TV, el servicio enfrenta deficiencias críticas.

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Rolón mencionó problemas de infraestructura, asegurando que operan en un espacio físico calificado como “abandonado” desde 2014. Además cuestionó el mal estado de los equipos, debido a que de los dos angiógrafos disponibles, solo uno funciona y lo hace “a media máquina”.

El médico también mencionó los insumos. Afirmó que existe una falta total de materiales básicos para realizar cateterismos. Aseguró que está situación no ha variado desde la tragedia de enero pasado, cuando Braulio Vázquez falleció.

“Seguimos teniendo la misma falla de enero. No se ha solucionado el problema de fondo”, sentenció el doctor Rolón, enfatizando el riesgo de aumento de mortalidad ante la falta de recursos.

Cardiología y Hemodinamia sin cobertura para feriados de mayo

La advertencia es clara: de no haber una rectificación pública por parte de Fretes, los médicos se mantendrán renunciantes a las guardias pasivas. Esto implica que las coberturas de Lunes a Viernes serán solo de 07:00 a 19:00 y, por las noches y fines de semana, el IPS se quedará sin especialistas disponibles para cateterismos de urgencia.

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Los médicos dejaron claro también que para los feriados de mayo no se garantizará la cobertura para pacientes con diagnóstico de infarto.

Buscando una salida al impasse

A pesar de la firmeza de la medida, el doctor Rolón, en representación de los médicos, confirmó que fueron citados a una reunión en la sede de la Caja de Jubilados para esta tarde, a las 15:00.

Para los especialistas, la solución no solo pasa por la provisión de insumos y equipos, sino por un gesto de dignidad profesional: “Exigimos que el presidente se rectifique. Él debe reconocer que no tenía conocimiento de la figura del personal prevenido y pedir disculpas públicas”, concluyó el jefe del servicio.