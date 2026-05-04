En Itá Paso, de Encarnación, se manifestaron para pedir un mejor servicio de transporte público

Los pobladores del barrio Itá Paso, ubicado a unos 8 kilómetros del microcentro de Encarnación, se manifestaron la tarde de este lunes 4 de mayo en reclamo por la falta de respuestas de las autoridades y de las empresas encargadas del transporte público. Se trata de la tercera ocasión en que los pobladores de esta zona se movilizan en reclamo por el pésimo servicio.

Los vecinos denuncian que la frecuencia de los itinerarios se redujo drásticamente en las últimas semanas. Además, durante tres fines de semana consecutivos el servicio dejó de funcionar los sábados, afectando principalmente a trabajadores y familias de escasos recursos que dependen del transporte para llegar a sus empleos.

La problemática no es nueva. Desde hace tres semanas, los pobladores vienen realizando manifestaciones para exigir que se garantice al menos la cobertura en los horarios pico de la mañana y la tarde.

“Nos vemos obligados a recurrir a alternativas como Uber o Bolt, pero los costos son insostenibles para nuestras familias”, expresaron los manifestantes.

Encarnación carece de un sistema concesionado de transporte público. Actualmente, los empresarios operan como permisionarios, con autorización para prestar el servicio, pero sin contratos vinculantes con la Municipalidad. Esto dificulta la regulación y limita las sanciones ante incumplimientos. La Junta Municipal solo establece el precio del pasaje, sin poder intervenir en itinerarios ni frecuencias.

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Piden acciones a autoridades

Los pobladores de la zona piden a las autoridades que intervengan para asegurar la disponibilidad del transporte público para los seis barrios afectados por esta problemática.

La pobladora Vicenta Gómez manifestó que los políticos aparecen con promesas solamente en época de campaña, pero que, lastimosamente, nunca propusieron una solución a los inconvenientes del servicio de transporte público.

Luz Gómez, también lugareña, detalló que durante tres fines de semana no hubo transporte los sábados y domingos. El último fin de semana, el sábado volvieron a ingresar los buses, pero solamente hasta las 16:30, indicó.

Muchos trabajadores tuvieron que retornar a pie desde la ruta, por un trayecto de hasta 3 kilómetros.

Los afectados manifestaron que mantendrán la medida de fuerza los lunes hasta que haya una respuesta concreta y se aseguren compromisos por escrito, ya sea de parte de la empresa o de las autoridades de la comunidad.

Promesas incumplidas

En el año 2024, la Municipalidad de Encarnación realizó una propuesta de crear un transporte público municipal, con la implementación de unidades 0 km, buses eléctricos y sistemas modernos de monitoreo, billetaje electrónico, entre otras ventajas.

Este proyecto no prosperó tras la presentación de una propuesta privada de empresas de capital argentino.

El Sistema Integrado de Transporte en Encarnación (SITE) fue tratado por más de un año en la mesa de transporte, pero sin una decisión concluyente, lo que terminó en prácticamente ninguna solución a la histórica problemática.

El barrio Itá Paso es un populoso sector de la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa. Se caracteriza por ser un conjunto habitacional conformado originalmente para albergar a familias relocalizadas debido a la construcción de la represa de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Cuenta con aproximadamente 674 viviendas construidas por la EBY, donde residen cerca de 3.400 personas. Además, en sus alrededores existen otros barrios y asentamientos que se benefician del itinerario que conecta el microcentro con este barrio.