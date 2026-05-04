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04 de mayo de 2026 a la - 19:38

En Itá Paso, de Encarnación, se manifestaron para pedir un mejor servicio de transporte público

Mujer mayor con camiseta rosa sosteniendo cartel sobre transporte urbano, rodeada de manifestantes en espacio público.
En Itá Paso, de Encarnación, se manifestaron para pedir un mejor servicio de transporte público.Sergio González

Una manifestación se desarrolló la tarde de este lunes en el acceso al barrio 8 de Diciembre, que conecta con el barrio Itá Paso de Encarnación, ubicado en el kilómetro 362 de la ruta PY01. Los afectados reclaman que los itinerarios se redujeron y que incluso dejaron de prestar servicio los sábados.

Por Sergio González

Los pobladores del barrio Itá Paso, ubicado a unos 8 kilómetros del microcentro de Encarnación, se manifestaron la tarde de este lunes 4 de mayo en reclamo por la falta de respuestas de las autoridades y de las empresas encargadas del transporte público. Se trata de la tercera ocasión en que los pobladores de esta zona se movilizan en reclamo por el pésimo servicio.

Los vecinos denuncian que la frecuencia de los itinerarios se redujo drásticamente en las últimas semanas. Además, durante tres fines de semana consecutivos el servicio dejó de funcionar los sábados, afectando principalmente a trabajadores y familias de escasos recursos que dependen del transporte para llegar a sus empleos.

La problemática no es nueva. Desde hace tres semanas, los pobladores vienen realizando manifestaciones para exigir que se garantice al menos la cobertura en los horarios pico de la mañana y la tarde.

“Nos vemos obligados a recurrir a alternativas como Uber o Bolt, pero los costos son insostenibles para nuestras familias”, expresaron los manifestantes.

Grupo de manifestantes ondeando banderas de Paraguay en un ambiente exterior, frente a un cartel que dice 'BIENVENIDO AL BARRIO 8 DE DICIEMBRE'.
Un grupo de 20 personas del barrio 8 de Diciembre protesta por la reducción del servicio de transporte en Encarnación.

Encarnación carece de un sistema concesionado de transporte público. Actualmente, los empresarios operan como permisionarios, con autorización para prestar el servicio, pero sin contratos vinculantes con la Municipalidad. Esto dificulta la regulación y limita las sanciones ante incumplimientos. La Junta Municipal solo establece el precio del pasaje, sin poder intervenir en itinerarios ni frecuencias.

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Piden acciones a autoridades

Los pobladores de la zona piden a las autoridades que intervengan para asegurar la disponibilidad del transporte público para los seis barrios afectados por esta problemática.

Mujer con cartel en mano y hombre a su lado, mientras otros miran teléfonos. Vehículos y bandera paraguaya en el fondo.
Un grupo de vecinos del barrio 8 de Diciembre exige soluciones sobre el servicio de transporte público.

La pobladora Vicenta Gómez manifestó que los políticos aparecen con promesas solamente en época de campaña, pero que, lastimosamente, nunca propusieron una solución a los inconvenientes del servicio de transporte público.

Luz Gómez, también lugareña, detalló que durante tres fines de semana no hubo transporte los sábados y domingos. El último fin de semana, el sábado volvieron a ingresar los buses, pero solamente hasta las 16:30, indicó.

Muchos trabajadores tuvieron que retornar a pie desde la ruta, por un trayecto de hasta 3 kilómetros.

Los afectados manifestaron que mantendrán la medida de fuerza los lunes hasta que haya una respuesta concreta y se aseguren compromisos por escrito, ya sea de parte de la empresa o de las autoridades de la comunidad.

Promesas incumplidas

En el año 2024, la Municipalidad de Encarnación realizó una propuesta de crear un transporte público municipal, con la implementación de unidades 0 km, buses eléctricos y sistemas modernos de monitoreo, billetaje electrónico, entre otras ventajas.

Encarnación: ciudadanos organizados denuncian crisis del transporte público
Una unidad de transporte público circula en un barrio de Encarnación.

Este proyecto no prosperó tras la presentación de una propuesta privada de empresas de capital argentino.

El Sistema Integrado de Transporte en Encarnación (SITE) fue tratado por más de un año en la mesa de transporte, pero sin una decisión concluyente, lo que terminó en prácticamente ninguna solución a la histórica problemática.

El barrio Itá Paso es un populoso sector de la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa. Se caracteriza por ser un conjunto habitacional conformado originalmente para albergar a familias relocalizadas debido a la construcción de la represa de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Cuenta con aproximadamente 674 viviendas construidas por la EBY, donde residen cerca de 3.400 personas. Además, en sus alrededores existen otros barrios y asentamientos que se benefician del itinerario que conecta el microcentro con este barrio.