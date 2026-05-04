Frentistas esperan que obras de la Avda. Avelino Martínez se haga con celeridad

Los frentistas del barrio Barcequillo de San Lorenzo, afectados por el inicio de la mejora y rehabilitación de la Avenida Avelino Martínez, de la primera fase, piden al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que los trabajos avancen con la mayor celeridad posible para no ser afectados en sus finanzas. La solicitud la realizan ante el temor de que eventualmente la obra pare y los trabajos queden sin concluirse.

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El pedido que realizan se debe a la mala experiencia que dejó el proyecto fallido del Metrobús, que como consecuencia dejó en quiebra a muchos comercios que estaban asentados sobre la ruta PY02 Mariscal José Félix Estigarribia. En ese sentido, los afectados piden a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que la obra se ejecute con mucha responsabilidad y que los trabajos concluyan.

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Ángel Amarilla expresó que muchos temen que los trabajos se realicen a medias o que, en el peor de los casos, no se llegue a concluir y que sean afectados en sus negocios como consecuencia.

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“Solo esperamos que los trabajos se terminen. Hay muchas dudas y temor sobre este trabajo; es por eso que pedimos que la obra termine rápido. Todos tenemos responsabilidades, obligaciones con los que cumplir, y esperamos que tengan en cuenta eso todos los días desde que inician los trabajos hasta que se coloque el último material de obra”, expresó el frentista.

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Los trabajos de la primera fase abarcan desde la zona de Tres Bocas, ruta PY01 Mcal. Francisco Solano López (ex Acceso Sur), hasta la calle Manorá, unos 400 metros sobre la avenida Avelino Martínez. De la misma manera, en forma simultánea, los trabajos se ejecutarán desde la avenida Del Agrónomo, en su intersección con la ruta PY02 Mariscal José Félix Estigarribia, sobre la avenida Avelino Martínez.

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Inician con trabajos de limpieza

El fiscalizador de obras del MOPC, Jorge Echauri, explicó que hoy inician con la limpieza del terreno.

“Los trabajos como tal arrancarán en la zona de Tres Bocas, mientras que en la zona de la avenida Del Agrónomo los trabajos iniciarán en un mes. Antes se prevé la readecuación e instalación de una alcantarilla celular de 90 metros desde la avenida Avelino, para que empalme con el arroyo San Lorenzo. El trayecto del alcantarillado cruzará por el terreno del MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería)”, explicó el técnico del MOPC.

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Las firmas adjudicadas para la realización de los trabajos son el Consorcio Vial GS, que tendrá a su cargo la zona desde Tres Bocas en adelante, y el Consorcio Constructora Asunción SA y Asociados/49, que tendrá los trabajos desde la avenida Del Agrónomo en adelante.

El monto total de la obra asciende a G. 242.000 millones. Los detalles de la licitación están disponibles en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con el ID 468285.