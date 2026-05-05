Caacupé propone una experiencia entre girasoles y rosas para celebrar el Día de la Madre

La iniciativa invita a vivir una experiencia en medio de campos de girasoles y viveros de rosas, con un recorrido guiado que permitirá a los visitantes conectarse con el entorno y disfrutar de un día distinto en familia.

Entre las actividades previstas, los participantes podrán cosechar su propia flor, ya sea girasol o rosa, armar un ramo personalizado y aprovechar espacios especialmente preparados para fotografías.

Como parte del recorrido, también está prevista una visita a la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, sumando un componente cultural y religioso al itinerario.

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Cupos limitados

Graciela Acuña, directora de Turismo de la Gobernación de Cordillera, informó que los cupos para esta actividad son limitados, por lo que instó a los interesados a realizar sus reservas con anticipación.

Quienes deseen inscribirse pueden comunicarse al 0985893307 o 0995379600.

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Asimismo, destacó que se dispondrá de una salida opcional desde Asunción, lo que facilitará la participación de personas provenientes de la capital y otras zonas cercanas, ampliando así el alcance de la propuesta.

Resaltó que la iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas para fortalecer el turismo interno en el departamento de Cordillera, especialmente en fechas como el Día de la Madre.

“Con este tipo de actividades se busca dinamizar el movimiento económico local, beneficiando a emprendedores y comerciantes”, expresó.

La directora de Turismo indicó que la propuesta también apunta a promover espacios de esparcimiento en contacto con la naturaleza, revalorizando los atractivos naturales y culturales de la región.

Enfatizó que estas alternativas no solo permiten compartir en familia, sino también redescubrir destinos para el ocio dentro del país que muchas veces pasan desapercibidos.

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