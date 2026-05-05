Hermanos de Marcelo Pecci urgen a la Corte Suprema de Justicia acceso a carpeta fiscal

A cuatro años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci -ultimado a tiros el 10 de mayo de 2022 durante su luna de miel en Barú, Colombia- la investigación realizada por la Fiscalía con el objetivo de identificar al autor moral del magnicidio no solo no tuvo resultado alguno sino que constituye todo un misterio.

Hoy, el abogado Alfredo Kronaweter, representante de Francisco Luis y Gabriela Pecci Albertini, hermanos de Marcelo, urgió por tercera vez una respuesta a su pedido de acceso a la carpeta fiscal. El último urgimiento fue presentado el 29 de diciembre de 2025.

“En atención al lapso transcurrido desde mi último urgimiento, vengo nuevamente a hacerlo de manera respetuosa a fin de que Vuestras Excelencias dicten resolución admitiendo y declarando procedente la materia promovida de manera directa -como previsión expresa del código procesal civil-, o, en su defecto, dispongan la admisión e impriman el trámite correspondiente, a fin de garantizar a mis representados una decisión sobre la situación procesal que afecta su acceso la justicia en calidad de víctimas” señala Kronawetter en su escrito.

El 9 de octubre de 2023, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón dispuso el inicio de una investigación en Paraguay, para identificar al instigador del asesinato del fiscal del Crimen Organizado y la asignó a un equipo fiscal.

Precisamente a los efectos de conocer los actos investigativos realizados, los hermanos Pecci solicitaron acceder a la carpeta fiscal del caso, sin éxito.

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Por su parte, Claudia Aguilera, viuda del agente y madre del hijo de ambos, representada por la abogada Cecilia Pérez, hizo lo propio, también sin resultado alguno.

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Ante las reiteradas respuestas evasivas de los representantes del Ministerio Público, el 28 de junio de 2024 los hermanos solicitaron por escrito acceder a la carpeta fiscal, petición rechazada al mes siguiente por el equipo fiscal conformado por Christian Ortiz, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y la adjunta Matilde Moreno.

Llamativo hermetismo sobre investigación de magnicidio

Por esta razón, los hermanos de Pecci presentaron ante el Poder Judicial una solicitud de autorización judicial de participar y acceder a la información sobre la causa.

El 30 de diciembre del mismo año, el juez penal de Garantías Yoan Paul López rechazó la petición de los Pecci a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 709.

Esta decisión fue apelada y posteriormente ratificada el 3 de abril de 2025. A través del AI N° 72, el Tribunal de Apelación en lo penal, tercera sala, en mayoría, volvió a negar el acceso a la carpeta fiscal a los hermanos Pecci Albertini.

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Ante la tenaz negativa de la Fiscalía de transparentar su accionar y la respuesta adversa a su reclamo en primera y segunda instancias, los Pecci se vieron obligados a recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

Reclamo de acceso a la carpeta fiscal, en la Corte Suprema de Justicia

En abril del año pasado, el abogado Kronawetter, en representación de los hermanos Pecci, presentó una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones mencionadas, a los efectos de poder conocer los actos investigativos realizados por el Ministerio Público.

“Los magistrados de primer grado y la mayoría de segundo grado socavaron las bases republicanas de un estado social de derecho al negar y desconocer derechos -aplican, strictu sensu, los artículos 131, 132, 259.5 y 260 de la CRP en concordancia con el artículo 556 y siguientes del Código Procesal Civil- que asisten a mis representados en calidad de víctimas, pese a que se trata de derechos indubitables de una coherente y sistematizada aplicación de los artículos 1, 16, 45, 47, 137, 256 Y 268.1 de la Constitución Nacional; 8.1 Y 25 de la ley N° 1/89 ‘Pacto de San José de Costa Rica‘; y, 10, 67, 68 y demás concordantes del Código Procesal Penal”, afirma la acción.

Las interrogantes que la Fiscalía se niega a responder

En su presentación, los hermanos detallan las interrogantes sin respuesta por parte de la Fiscalía y que, por considerar de interés, detallamos a continuación:

Acceso a información específica sobre las pesquisas realizadas y una evaluación preliminar sobre el progreso hacia una teoría del caso;

¿Cuáles son las hipótesis trazadas sobre la teoría del caso a la luz de lo investigado?

¿Qué se pretende conocer al respecto a las diligencias pendientes?

¿Cuáles son los motivos por los cuales las diligencias están pendientes de realización, señalando los obstáculos para el avance y el modo en que se puedan superar las dificultades?

El tiempo estimado para que las evidencias y elementos colectados les permitan sostener razonablemente una línea o líneas sobre la teoría del caso;

Contar con un respaldo documental de lo actuado por la Fiscalía, de modo a que se pueda adoptar un temperamento procesal sobre dicha información, con la expresa obligación que se asume de mantener estricta reserva sobre el tenor de dicha información.

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A la fecha, la petición de los hermanos Pecci sigue pendiente de resolución en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros César Diesel Junghanns, Víctor Ríos Ojeda y Gustavo Santander Dans.

Colombia ya hizo el 90% de la investigación

Recordemos que Colombia ya identificó y condenó a los autores materiales del magnicidio y a decir del propio fiscal general de Colombia en la época, Francisco Barboza Delgado, la investigación de la autoría moral le corresponde a Paraguay, pues la orden salió de nuestro país.

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“(...) por lo pronto nosotros en Colombia tenemos, ya dilucidados los autores materiales, los que financiaron, algunos determinadores, esperamos que podamos tener mayor información, pero yo creo que es importante que Paraguay continúe, y que indague frente a estos hechos desde el punto de vista de esa ultima motivación, por lo pronto creo que, estamos avanzando muy rápido, espero por lo menos en el marco de lo que me resta de fiscal general en estos 11 meses, seguir avanzando aunque, yo diría tenemos el 90% de esta investigación, por lo menos en Colombia el 100%, faltaría un pedazo de esa investigación aquí en el Paraguay”, declaró Barboza a nuestro diario, en una entrevista realizada el 11 de marzo de 2023.