IPS: asegurados deben alquilar hasta equipos quirúrgicos privados para cirugías

Las denuncias en contra de las prestaciones médicas que ofrece el Instituto de Previsión Social (IPS), evidencian las carencias extremas que enfrentan los aportantes para acceder a servicios básicos de salud. Aportantes denuncian que además de carecer de insumos y medicamentos, ahora también exigen el alquiler de equipos quirúrgicos para cirugías en la previsional.

Según un documento médico oficial compartido por la paciente Lilian Báez, el doctor Saúl Portillo, especialista en traumatología, emitió una orden de estudio que incluye el requerimiento de “Alquiler de shaver + set de completo”. El shaver es una herramienta esencial para procedimientos de artroscopia.

En Paraguay, el costo del alquiler de un shaver para artroscopia suele variar según el tipo de cirugía y el kit de puntas (cuchillas) necesarias.

IPS: pacientes no tienen cómo costear alquiler

La denunciante manifestó su desesperación al no contar con los medios económicos para costear el alquiler de este equipo, el cual debería ser proveído por la institución.

“No cuento con el monto que me piden”, expresó Báez, quien está consultando sobre posibles vías de ayuda social ante la incapacidad de la previsional de cubrir los insumos necesarios para su intervención.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Escándalo en IPS: Fretes denuncia compra masiva de insumos que “se van a pudrir”

Otro asegurado, quien pidió omitir sus datos por temor a represalias, denunció una situación similar. Afirmó que también debe alquilar el mismo equipo si quiere someterse a la cirugía que requiere. “No puede ser que paguemos mes a mes, y no es poca plata, pero acá venimos y no tenemos ni un geniolito. Todo tenemos que comprar, ahora hasta alquilar el equipo si queremos operarnos. Una vergüenza el IPS”, lamentó.

ABC intentó buscar la versión del IPS a través del equipo de comunicación del seguro social, pero ninguna de las autoridades respondió la consulta.

La denuncia que realizan estos asegurados no son hechos aislados. Durante la última semana, aportantes han denunciando una serie de irregularidades y carencias que afectan el funcionamiento de la previsional, que desde el pasado 22 de abril, está bajo la gestión del doctor Isaías Fretes, tras el cambio de Jorge Brítez, dispuesto por el presidente de la República, Santiago Peña.