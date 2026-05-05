IPS, en crisis: piden informes sobre compra de equipos médicos

En la reunión transmitida en vivo del Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS), el presidente instaló sobre la mesa el problema de los equipos médicos y el mantenimiento. Resaltó que “la institución no está bien económicamente” y precisamente por ello es necesario “ser muy estrictos” en los procesos de mantenimientos para evirar averías.

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Ante el tema, escuchó los argumentos de los consejeros del IPS, sobre el trabajo que hace el equipo de mantemiento edilicio y los problemas con máquinas que fueron compradas recientemente sin tener la capacidad necesaria para la alta demanda del IPS.

¿Qué debe tener el informe?

“El tema es por qué se compran equipos que no tienen los parámetros técnicos acordes a un hospital de alta demanda. Eso es porque no se les da participación a los traumatólogos y a los radiólogos“, planteó.

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Por ese motivo, pidió que sea remitido a las direcciones correspondientes un pedido de informes “sobre qué se licitó, qué se compró y finalmente qué fue lo que se trajo”.

Además, ante el comentario de otro de los consejeros sobre las deficiencias de los equipos, agregó también la importancia de los informes de los equipos que resultaron deficientes.

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“Eso es muy importante, esta es muy linda oportunidad para enterarnos de eso”, consideró el presidente de la previsional.

Pidió en ese contexto que el informe detalle “qué está en rojo, qué está en amarillo y qué en verde”, para conocer las necesidades más urgentes.

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