MEC: ¿Cuál es la propuesta del Plan Nacional de Educación 2050, que comienza a debatirse?

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) presentó ante sus directores, el 28 de abril, una propuesta preliminar del Plan Nacional Educativo 2050. El proyecto se elabora tras el fallido Plan Nacional de Transformación Educativa 2030, cancelado pese a una inversión de G. 22.000 millones.

“Este documento busca ser una herramienta viva abierta al análisis, ajustes y a la incorporación de propósitos concretos que transformen la realidad de nuestras aulas. Estamos apuntando a la construcción de una gestión con previsibilidad y respeto total a los procesos, generando la confianza que cada ciudadano merece”, indicó el MEC en una publicación en sus redes sociales, que luego fue eliminada.

Según explicó a ABC el ministro de Educación, Luis Ramírez, lo que se presentó ese día fue solo un “insumo” preliminar que será compartido de manera interna primero, entre funcionarios de la cartera educativa, para luego abrir el debate a sectores empresariales y otros gremios, recién a partir del 2027.

“Todo este año vamos a debatir de manera interna, porque cuando pasan estas cosas el funcionario del MEC es el último en enterarse, entonces ahora vamos a hacer de esta forma”, agregó.

¿Qué presentó el MEC sobre el Plan Nacional de Educación 2050?

Desde el MEC afirman que no existe aún ningún documento y que solo realizaron la presentación de insumos para la discusión y que ese mismo día, el 28 de abril, ya realizaron algunos cambios, tras debatir con los funcionarios.

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No obstante, accedimos a la presentación realizada por el ministro Ramírez, en compañía del asesor contratado para la elaboración del plan, el pastor evangélico Isaías Vergara, quien además es asesor externo de confianza del titular del MEC. El reverendo fue contratado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La presentación habla de cinco directrices. La primera es equidad e inclusión, para garantizar el acceso, la permanencia y el aprendizaje de calidad para todos, priorizando su condición socioeconómica, su ubicación geográfica y su etnia.

Luego, calidad y pertinencia, eficiencia y transparencia; innovación y adaptabilidad, además de sostenibilidad técnica y financiera.

Lo que dice el Plan Nacional de Educación 2050 sobre el uso de IA

Entre los objetivos del PNE 2050, se habla de currículo, innovación y evaluación. Por ejemplo, actualizar el currículo con enfoque de competencias, alinear aprendizajes con demandas laborales y también implementar evaluación formativa y predictiva.

Figura también la idea de desarrollar un sistema de aprendizaje personalizado, mediante plataforma adaptativa de IA (Inteligencia Artificial) y tutorías cognitivas.

Otras ideas son crear laboratorios regionales de innovación y financiar proyectos innovadores en aulas.

Igualmente, plantean desarrollar ofertas educativas diferenciadas y flexibles para todos los niveles/modalidades según contexto y fortalecer la educación inicial con enfoque familiar.

Docentes “motivados” y “altamente preparados”

En lo que respecta a la carrera y bienestar docente, se habla de implementar programas de bienestar integral para profesores. Asimismo, se pretende diseñar e implementar un sistema de evaluación con enfoque formativo, progresivo y contextualizado.

“Establecer y reglamentar mecanismos de promoción basados en mérito, desempeño y experiencia profesional. Diseñar e implementar trayectorias de formación continua articuladas con las necesidades del sistema educativo”, son también propuestas para el Magisterio Nacional.

El titular del MEC, Luis Ramírez dijo que el PNE 2050 estaría listo para el 2028 o, en todo caso, para después, es decir, para el siguiente período de Gobierno.