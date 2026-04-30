Profesor dice que la docencia es una profesión muy riesgosa y explica por qué

Hoy se celebra en Paraguay el Día del Maestro, en reconocimiento a los educadores que ejercen la profesión y enseñan a generaciones de ciudadanos.

Con el avance de la tecnología, es una de las profesiones que más tuvo que adaptarse a los cambios acelerados que sufrió la sociedad en sí.

Para Adolfo Aveiro, un reconocido docente que enseña tanto en instituciones públicas y privadas, hoy día se puede considerar a la docencia como una de las más riesgosas que existe, sobre todo porque es la que se encarga en formar personas.

“Aparte de ser un desafío muy grande, podemos considerar como una de las profesiones más riesgosas que existe también, por múltiples motivos. No guarda relación con el dinero. Desafío en el sentido de que los chicos, si tenés 30 chicos en aula, son 30 culturas distintas, que ya traen de la familia y esa familia no siempre está en sintonía con lo que pretende la institución o el maestro. Entonces, una palabra mal ubicada, mal dicha o mal interpretada juega terriblemente en contra del docente”, detalló.

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No existe protección a docentes

Explicó que en los diálogos interdisciplinarios deberían darse medidas de protección al docente, al considerar casos en distintas instituciones públicas y privadas donde profesores y profesoras fueron denunciados en algunas ocasiones de manera malintencionada o maldireccionada. Insistió que el docente no tiene un mecanismo de defensa ante esto.

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Citó al pedagogo, educador y filósofo brasileño Paulo Freire, referente de la educación en el mundo, quien sostenía que la educación no cambia el mundo, pero el maestro cambia a las personas que cambian el mundo.

“Es una tarea muy difícil y comprometedora al maestro por el hecho de que no estamos trabajando con máquinas, no es así como aquel que pinta un una vidrería completa de un edificio de 20 pisos. Ciertamente no podemos comparar, pero de todos modos, la tarea es un desafío día a día y es un riesgo de que ese tu producto te salga mal porque es una persona, no es una máquina”, señaló.

Agregó que si se hace mal una máquina, se puede repetir el proceso o cambiar los materiales o partes de la máquina y se arregla; sin embargo, si uno se equivoca con la persona, se la marca toda la vida.

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Desafío en la formación docente

También consideró que hoy día es complicada la educación y la capacitación permanente de los docentes, que no debería reducirse a una jornada sindical por mes, sino que debería buscar cuestiones más de fondo.

Otro desafío es que esa formación debe ser contextualizada según el estilo paraguayo o local, ya que no es lo mismo enseñar en Curuguaty que enseñar en Central o Capital.

Criticó el asistencialismo y si bien reconoció que el Programa Hambre Cero ayuda a reducir el ausentismo, aseguró que no debería ser el norte, porque no mejora la educación.

“Podemos mejorar la asistencia, podemos mejorar quizás que el chico esté más atento, pero también así como hacemos ese esfuerzo grande de dotarle a los chicos de una merienda, de un almuerzo o de una cena, tenemos que preocuparnos sobre ¿qué otro tipo de alimento le estamos dando para su conocimiento? Y en eso nos estamos aplazando”, enfatizó.

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La brecha entre educación pública y privada

También habló sobre la brecha que existe entre los estudiantes del sector público y del sector privado. Recordó que las condiciones del estudiante del colegio privado son mucho mejores para desarrollar una dinámica pedagógica, mientras que en el público los chicos llegan cansados tras trabajar todo el día en la mayoría de los casos.

Cuestionó que uno de los mayores problemas es que hoy en día no se dota a los alumnos de las herramientas necesarias para defenderse en la vida. Rememoró una conversación con uno de sus alumnos frente a la escuela de la que es director en el sector público, cuando pasó una vehículo de alta gama frente a ellos.

“¿Sabes qué me dice mi alumno? Me dice, ‘director, yo un día en la vida voy a tener esa clase de vehículo en mi taller para arreglar’. Y le dije yo ‘mi hijo, ¿por qué vas a pretender arreglar? ¿por qué vos no podés pensar que vas a tener eso en algún momento de tu vida? O sea, la expectativa que ellos tienen es muy limitada, porque su realidad es distinta y nosotros necesitamos darle mayor consistencia a ese poco del currículo que ellos toman y darle cosas más prácticas”, relató.

Recordó además que los estudiantes que hoy están en séptimo grado son los que se educaron durante la cuarentena por la pandemia del Covid-19, por lo que llegan apenas aprendiendo a leer y a escribir, lo que retrasó todo el proceso, pero que es algo que ya estaba presupuestado cuando se decretó el encierro.

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Mencionó también que el retraso en la implementación del avance tecnológico en la educación en Paraguay es importante e incluso dijo que mientras en la región la mayoría de estudiantes están con calculadoras y computadoras, en nuestro país seguimos con el ábaco, lo cual no se va a solucionar tampoco con entregar computadoras y herramientas digitales, sino capacitando mejor a los docentes y a los alumnos.

Tres características que un docente debe tener hoy

Consultado sobre qué características debería tener un docente hoy en día, dijo que en primer lugar debe estar absolutamente convencido de su tarea, tomarla como un desafío, como una vocación, porque si uno está en el sector educativo por remuneración económica, ya fracasó, porque lastimosamente es una profesión mal remunerada.

“Si el docente no está convencido de la tarea y va con mucho sufrimiento a ejercer esa tarea, no va a ser jamás un buen docente, un buen profesor”, insistió.

Agregó que en segundo lugar debe actualizarse permanentemente, pero para eso tiene que tener medios también, instituciones que se preocupen de eso, ya que la actualización es fundamental en esta etapa primordial, considerando que estamos todavía últimos en educación en nuestro país.

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Como último punto citó que una de las mayores motivaciones que tienen los docentes es percibir el progreso de sus alumnos.

“Aunque ustedes no lo crean, que te toque la espalda en la calle un exalumno y te diga, ‘gracias, profesor, mira ya que estoy estudiando tal cosa’. ¿Qué es lo que necesita el docente? El poder de transmitir, no lo que él sabe, sino el poder transmitir al alumno el entusiasmo por el estudio. Motivado. Eso es lo que necesita. Tiene que ser un docente motivado”, concluyó.