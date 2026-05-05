Pasaje gratis en Paraguay: requisitos y quiénes pueden viajar sin pagar

En Paraguay, la ley garantiza el traslado sin costo en buses urbanos, interurbanos y de larga distancia para personas con discapacidad que cuenten con la certificación correspondiente.

Aunque el beneficio está plenamente establecido, todavía se suelen registrar quejas ciudadanas con respecto a inclumplimientos del sector empresarial y choferes que les impiden acceder al beneficio.

La gratuidad está incluida en la reglamentación de la Ley N.º 6556/2020, que amplía el beneficio a todas las personas con discapacidad y ya no solo a quienes tienen discapacidad visual.

Desde el Viceministerio de Transporte detallaron que hay catastradas 7.500 personas con discapacidad que pueden acceder al pasaje gratis hoy.

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¿Quiénes pueden viajar gratis?

El beneficio alcanza a personas con discapacidad en todo el país, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

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Contar con un certificado de discapacidad emitido por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis)

Tener al menos 33% de discapacidad reconocida

Este documento es obligatorio para acceder al pasaje sin costo en:

Buses urbanos

Transporte interurbano

Servicios de corta, media y larga distancia

Las personas con discapacidad visual deben tener el carnet de color azul, que implica que además pueden llevar de manera gratuita a un acompañante. Los usuarios de la Senadis con otros tipos de capacidad reciben el carnet de color naranja y solo les incluye el pasaje propio.

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Cómo obtener el beneficio

La reglamentación establece que la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) debe:

Emitir el certificado de forma gratuita

Entregarlo en un plazo máximo de 30 días

Incluir datos personales, foto y validación oficial

Sin este certificado, el beneficio no puede ser exigido.

El documento debe ser gestionado en la sede central de la Senadis, ubicada en Yeruti y Jacarandá, zona Norte de Fernando de la Mora, o en cualquiera de las filiales. Este trámite es presencial, gratuito y forma parte de un proceso que no se realiza en un solo día, según afirman desde la institución. El carnet debe ser renovado cada cinco años.

El horario de atención para realizar esa solicitud es de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00.

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Obligaciones para los transportistas y multas

Las empresas de transporte tienen exigencias claras según la normativa vigente:

Deben transportar gratuitamente a los beneficiarios

No pueden negar el servicio si se presenta el certificado

Deben reservar los dos primeros asientos del lado derecho para personas con discapacidad

Cabe reiterar que en el caso de personas con discapacidad visual, el beneficio se extiende también a un acompañante.

El decreto reglamentario fija sanciones económicas importantes para las empresas que incumplan la ley:

Multas desde 50 jornales mínimos

Hasta 200 jornales en caso de reincidencia

Parte de estos montos debe ser destinado a programas de inclusión social.

Quienes deseen hacer sus reclamos pueden comunicarse al WhatsApp 0986 89 86 00 o mediante un formulario virtual disponible en el sitio web del MOPC: www.mopc.gov.py.

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¿Cuándo estarán las tarjetas inclusivas del billetaje electrónico?

Un reclamo recurrente de las personas con discapacidad es la promesa incumplida de otorgar tarjetas del billetaje electrónico exclusivos para facilitar la gratuidad. El objetivo es que puedan pasar la tarjeta por el validador del billetaje y los choferes ya no puedan exigir el cobro del pasaje para quienes hayan realizado el trámite respectivo.

Al respecto, la jefa de Gabinete Mónica Gubetich aseguró que ya están “a punto” de hacer que sea una realidad. Afirmó que llevan un año trabajando “en los aspectos técnicos” y ahora ya solo depende de la disponibilidad financiera de la Senadis para poder imprimir las tarjetas.

“Los obstáculos técnicos ya fueron ampliamente subsanados”, garantizó. Este nuevo sistema permitirá además tener una trazabilidad respecto a las validaciones.

“Están haciendo la actualización del padrón, porque se dio una experiencia de que se expidieron muchas más tarjetas que las que se solicitaron, entonces para no caer en pérdida de recursos están revalidando la base de datos”, detalló Gubetich para ABC Color.

En otro momento, afirmó que las personas con discapacidad visual podrán pasar dos veces sus tarjeta del billetaje por el validador de los buses, para que sus acompañantes también reciban el beneficio como lo estipula la ley. “Hay una amplia apertura también de las empresas privadas que llevan a cabo el tema del billetaje electrónico”, garantizó.

Con respecto al plazo estimado para que finalmente se entreguen las tarjetas, afirmó que desde la Senadis tienen como objetivo hacerlo en año, puntualmente “en este semestre”.