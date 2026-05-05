Villarrica: alertan que la gestión de Magín Benítez tienen calles destruidas a 60 días de su renuncia para “rekutu”

Numerosas arterias principales de Villarrica presentan pozos de gran tamaño, dificultando la circulación vehicular y generando riesgos constantes para conductores y peatones, según las críticas ciudadanas. La situación afecta tanto a barrios periféricos como a zonas céntricas, evidenciando falta de mantenimiento sostenido, expresaron pobladores.

Uno de los puntos más cuestionados es el Bulevar Bicentenario, una de las principales vías de acceso a la ciudad, donde los baches se multiplican a lo largo de varios tramos.

Similar situación se registra sobre la avenida España, arteria clave no solo para el tránsito diario, sino también para el traslado de pacientes hacia el Hospital Regional de Villarrica. Conductores señalaron que circular por estas zonas implica maniobras constantes para esquivar pozos.

Otro punto crítico es la avenida Italia, que en su momento fue asfaltada con el objetivo de convertirse en una vía segura y fluida para miles de estudiantes universitarios. Sin embargo, actualmente gran parte de su capa asfáltica presenta un avanzado deterioro, con sectores donde prácticamente ha desaparecido.

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Esta situación obliga a los estudiantes a optar por rutas alternativas, como la ruta PY08, lo que incrementa los tiempos de traslado.

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Según datos del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la última licitación para trabajos de reparación vial fue adjudicada a finales del año pasado a la empresa Ortellado Toniolo SA, representada por Rihaid Avimael García.

El monto adjudicado asciende a G. 450 millones, de los cuales hasta la fecha se habrían desembolsado aproximadamente G. 354 millones. El último pago registrado corresponde al pasado 9 de abril.

Renuncia para buscar su reelección

El jefe comunal deberá presentar su renuncia en los primeros días de julio, en el marco de su intención de buscar la reelección sin pasar por internas partidarias dentro del PLRA. Este escenario deja un margen de tiempo limitado para encarar soluciones de fondo al problema vial que atraviesa la ciudad.

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Vecinos consideran que los aproximadamente 60 días restantes de gestión no serán suficientes para reparar la totalidad de los tramos dañados.

Intentamos obtener la versión del intendente Magín Benítez respecto a posibles proyectos de reparación urgente o un plan de contingencia para mejorar las calles. Sin embargo, el jefe comunal no respondió nuestros mensajes telefónicos y tampoco brindó declaraciones sobre el tema.