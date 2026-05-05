Yacyretá e Itaipú se convierten en refugios de asalariados millonarios ligados al poder político, dice abogado

Las declaraciones del dirigente social y abogado Vidal Cáceres se dan luego de que se hicieran públicos los elevados salarios que perciben funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), situación que generó diversas reacciones en la ciudadanía. El manejo de Yacyretá e Itaipú es complejo debido a los tratados que rigen a ambas entidades, los cuales limitan el control de organismos como la Contraloría General de la República en Paraguay, indicó.

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Según explicó, esta falta de control permite una amplia discrecionalidad en la utilización de los recursos financieros. En ese contexto, mencionó que existe un desfasaje significativo en la cantidad de funcionarios entre la margen derecha (Paraguay) y la margen izquierda (Argentina), lo que podría considerarse una irregularidad dentro de la estructura administrativa de la entidad.

El abogado agregó que, en Paraguay, muchas personas ingresan como funcionarios de la binacional sin desempeñar funciones específicas, pero perciben elevados salarios. Recordó que el presidente argentino Javier Milei había planteado la necesidad de lograr un mayor equilibrio presupuestario, lo que derivó en planteamientos para reducir el número de funcionarios del lado paraguayo.

A raíz de esa situación, fueron desvinculadas personas que cumplían funciones tercerizadas mediante órdenes de compra, cuyos ingresos apenas alcanzaban el salario mínimo. Sin embargo, se mantuvo a funcionarios contratados y permanentes con salarios elevados, incluso superiores a los G. 100.000.000.

Finalmente, Cáceres subrayó que gran parte de los recursos de la entidad se destina a compensar favores políticos, beneficiando principalmente a sectores vinculados al Gobierno, lo que refleja una utilización discrecional de los fondos públicos.

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