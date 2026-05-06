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06 de mayo de 2026 a la - 16:39

Autoridades del IPS y MEF se reúnen por temas de presupuesto

Isaías Fretes, conversa con Óscar Lovera, sentado a su lado con blusa azul, en una sala de reuniones formal.
El Dr. Isaías Fretes y Oscar Lovera mantuvieron una reunión del IPS enfocada en el presupuesto institucional.Gentileza/Instituto de Previsión Social (IPS)

El presidente del IPS, Isaías Fretes, se reunió este miércoles con el ministro de Economía, Óscar Lovera, ambos también acompañados por otros representantes de ambas instituciones. El motivo del encuentro fueron “temas claves” referentes al presupuesto.

Por ABC Color

Hoy, en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el ministro Óscar Lovera, junto a un equipo técnico, recibió al presidente del IPS, Isaías Fretes, también acompañado de una comitiva de funcionarios.

Según las informaciones al respecto, el encuentro fue “para abordar temas clave vinculados al presupuesto institucional”.

Asimismo, el MEF asegura que en la reunión se analizaron “estrategias orientadas a hacer frente a las obligaciones de la previsional”, sin dejar de lado un “énfasis” en el fortalecimiento financiero e inclusive la “desprecarización del personal de blanco y administrativo”.

Además, el MEF sostiene que mediante una “asistencia técnica” se plantea alcanzar “soluciones concretas” referentes a la previsional.

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IPS y MEF

Tras el encuentro, Fretes también recalcó la necesidad de “establecer un sistema de trabajo” entre ambas instituciones para garantizar una provisión de medicamentos e insumos.

Fretes de cabello canoso habla en reunión, rodeado de persona con atuendo formal, en ambiente de sala de conferencias luminosa.
El Dr. Isaías Fretes se reunió con el ministro Oscar Lovera para tratar temas del presupuesto del Instituto de Previsión Social.

“Se delinearon los parámetros a trabajar y ahora, a partir de esta reunión, las personas responsables del área van a tener talleres de trabajo, de modo tal a encontrar el punto central por el cual trabajar y desarrollar con nuestros técnicos, para solucionar esas brechas que están arrastradas de administraciones anteriores”, precisó el presidente del IPS.

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