Autoridades del IPS y MEF se reúnen por temas de presupuesto

Hoy, en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el ministro Óscar Lovera, junto a un equipo técnico, recibió al presidente del IPS, Isaías Fretes, también acompañado de una comitiva de funcionarios.

Según las informaciones al respecto, el encuentro fue “para abordar temas clave vinculados al presupuesto institucional”.

Asimismo, el MEF asegura que en la reunión se analizaron “estrategias orientadas a hacer frente a las obligaciones de la previsional”, sin dejar de lado un “énfasis” en el fortalecimiento financiero e inclusive la “desprecarización del personal de blanco y administrativo”.

Además, el MEF sostiene que mediante una “asistencia técnica” se plantea alcanzar “soluciones concretas” referentes a la previsional.

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IPS y MEF

Tras el encuentro, Fretes también recalcó la necesidad de “establecer un sistema de trabajo” entre ambas instituciones para garantizar una provisión de medicamentos e insumos.

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“Se delinearon los parámetros a trabajar y ahora, a partir de esta reunión, las personas responsables del área van a tener talleres de trabajo, de modo tal a encontrar el punto central por el cual trabajar y desarrollar con nuestros técnicos, para solucionar esas brechas que están arrastradas de administraciones anteriores”, precisó el presidente del IPS.

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