Avda. Avelino Martínez: consorcio y el MOPC socializan obras del lote 2 a ser ejecutadas

Frentistas, en su mayoría pobladores antiguos de la zona, participaron de la socialización de los trabajos de mejora y rehabilitación de la Avenida Avelino Martínez que empezó a ejecutarse desde hoy. Los afectados fueron informados del alcance de la obra, que consistirá en el estudio de suelo, estudio hidrológico, excavación, colocación de células para desagüe pluvial, y pavimento hidráulico.

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La obra iniciará desde la calle Comuneros hasta la Avda. Del Agrónomo en su bifurcación con la ruta PY 02 Mcal. José Félix Estigarribia. En total son 3.5 km de obra que será ejecutada por el consorcio EDB sobre la Avda. Avelino Martínez. En este trayecto la obra durará dos años, y serán divididos en 4 sistemas.

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En ese sentido, el Ing. Enrique Chamorro, coordinador de obras de la empresa EDB, explicó que cada sistema es una línea de descarga de celulares, pero previamente se realizarán trabajos de estudios de suelo, y estudio hidrológico.

“Vamos a realizar todos los estudios previamente, justamente ahora estamos en esa etapa, y vamos a unir todas las cuencas que se conectarán con los celulares hasta descargar en el arroyo San Lorenzo”, explicó.

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En ese sentido, los vecinos realizaron las consultas, y sugirieron introducir las señalizaciones de tránsito al tiempo de pedir que los trabajos se realicen lo más rápido posible para evitar que los permisionarios sean afectados en la salida de sus viviendas. Pidieron, además, la limpieza de los arroyos, ya que la descarga del agua en el arroyo representará un peligro y podría acogotarse con rapidez.

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A este frente, se une el Consorcio EDB -que tiene a su cargo el tramo 2 desde Avda. Del Agrónomo hasta la calle Comuneros- integrante del “Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49“. El “Consorcio Vial GS” – tiene a su cargo el tramo 1 de la zona Tres Bocas-. En total la obra tendrá un costo superior a G. 242.000 millones. Los detalles de la licitación están disponibles en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con el ID 468285.