Incendio en edificio Ahorros Paraguayos: ¿qué se sabe sobre la causa?

El incendio reportado al mediodía del martes en el viejo edificio de Ahorros Paraguayos dejó impactantes imágenes de ocupantes y funcionarios de empresas apostados en ventanas para evitar la inhalación de humo tóxico. Con el correr de las horas todavía hay muchas interrogantes acerca de la causa del siniestro y las condiciones de la estructura.

Este miércoles, funcionarios de la Comuna de Asunción y bomberos llegaron hasta el lugar para realizar la pericia final que permita conocer el origen del fuego para posteriormente elevar un informe con recomendaciones.

Ivo Brun, jefe del Departamento de Prevención contra Incendios de laMunicipalidad de Asunción, comenzó diciendo que una primera evaluación general le permite señalar que el área de evacuación estaba “óptima” porque el tiempo mínimo que se requería fue optimizado por los rescatistas para la evacuación de personas y animales.

“Parte de este proceso del edificio está mínimamente en cumplimiento con su vía de escape y evacuación. Entendemos el pánico y el susto de las personas que no pudieron reaccionar y escapar”, manifestó.

Adecuaciones a lo largo del tiempo

Brun señaló que, al ser un edificio donde funcionan oficinas corporativas y también viviendas, constantemente se están ejecutando modificaciones.

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Comentó que la verificación final de este edificio culminó en 2020 y derivó en observaciones. Muchas se cumplieron y otras tuvieron que adecuarse porque en 2022 hubo otras modificaciones y adecuaciones que derivaron en una orden de clausura, rememoró el funcionario.

“Ahora nosotros vamos a volver a solicitar todo el resumen de los años anteriores. Nosotros como municipio le notificamos a la empresa para que presente de nuevo sus planos y todas las documentaciones en un tiempo de cinco días”, manifestó.

Asimismo, añadió que desde octubre de 2025 están notificando a los viejos edificios de la ciudad que necesitan someterse a procesos de adecuación.

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Veloz fiscalización: ¿cuándo habrá un resultado?

Los trabajos de este miércoles duraron poco más de una hora y se centraron en la revisión de todo el sistema eléctrico desde el origen en el subsuelo. Brun aclaró que los criterios del peritaje están a cargo de un profesional del área que será el responsable de brindar un informe detallado sobre la causa del incendio.

“El trabajo del perito puede tomar muchísimo tiempo, el trabajo del criterio profesional es muy distinto a lo que nosotros podemos exigir; no podemos ponerle un plazo porque tiene que ser muchísimo más minucioso, como una cirugía”, detalló.

Edificio sin escaleras externas

Los trabajos de esta jornada también se enfocaron en las posibles fallas del edificio en materia de emergencia. En ese sentido, Brun confirmó que no se cuenta con escaleras externas como vía de escape, solo internas, algo que, según indicó, responde a requerimientos de antiguas normativas.

“En el momento de la construcción de este tipo de edificio ya no se había construido porque la normativa de aquella época en los años setenta y ochenta era muy diferente a la que hoy tenemos. Estamos en ese proceso de la adecuación que tienen que tener, pero eso ya lo determina la Dirección de Obras”, dijo Brum.

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Añadió en esa misma línea que las escaleras “no necesariamente deberían ser externas” y remarcó la importancia del buen uso de las puertas de presurización.

“Eso pudo haber sido una de las fallas de mantenimiento de acá, porque a veces se dejan abiertas para que circule aire y eso puede hacer un ‘efecto chimenea’ llevando el humo mucho más arriba. Generalmente, estas puertas deben estar cerradas y ser de fácil apertura en el momento que se requiera, pero muchas veces se dejan abiertas, pero eso es un error que el área de mantenimiento del edificio debe controlar”, dijo.